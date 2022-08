Estados Unidos evalúa instalar una base en la triple frontera para evitar un acercamiento de Paraguay a China

Paraguay es el único país sudamericano en reconocer a Taiwan pero hay un comercio de facto con China en Ciudad del Este. Washington presiona para alinearlo a favor de la isla.

La escalada de tensión entre China y Taiwan supone un problema para el mundo, sobre todo por la enorme presencia de China en el comercio de más de 150 países. Latinoamérica no es la excepción, dado que Pekín es el principal socio de la mayoría de las naciones de la región.

El único país que no tiene relaciones diplomáticas y reconoce a Taiwan es Paraguay quien se encuentra una encrucijada a la hora de posicionarse ante un eventual ataque chino. Como explicaron altos dirigentes de la oposición paraguaya en entrevistas exclusivas con LPO, China tiene una política hacia Paraguay a la que califican “diplomacia de la chequera” orientada a financiar campañas y dirigentes políticos del Partido Colorado por encima de obras de infraestructura que empujen el desarrollo del país. Por eso, en caso de ganar en las elecciones de abril del año que viene, la oposición avanzará en las relaciones diplomáticas con Pekín.

La presión de China para que Paraguay cambie su postura ha sido clara durante el momento más crítico de la pandemia en donde puso esa condición a cambio del abastecimiento de vacunas. Conscientes de eso, como relevó LPO, Estados Unidos y Taiwan pusieron en marcha un acuerdo con India para que Paraguay sea el primer país en alcanzar la vacuna india Covaxin y evitar el desembarco de la china Sinopharm.

Ahora, el Partido Colorado ratifica su alineamiento. Fuentes de la cancillería paraguaya confirmaron a LPO que “hasta el momento la posición de Paraguay permanece invariable con respecto a su apoyo y alianza con Taiwán”. “El Paraguay expresa su apoyo solidario con la República de China (Taiwán), en el contexto de las amenazas que ha sido objeto. Los valores democráticos del pueblo taiwanés son un ejemplo para su región y el mundo, y merecen ser reivindicados por la comunidad internacional”, agregan.

El Paraguay expresa su apoyo solidario con la República de China (Taiwán), en el contexto de las amenazas que ha sido objeto. Los valores democráticos del pueblo taiwanés son un ejemplo para su región y el mundo, y merecen ser reivindicados por la comunidad internacional.

Leonardo Gómez Berniga, analista político paraguayo, dijo a LPO que “Paraguay, urgente, tiene que diversificar sus relaciones diplomáticas y hacer el mayor de los esfuerzos con China porque sin tener relaciones diplomáticas es el principal socio en importaciones, aunque tiene una balanza económica bastante desigual en relación a las exportaciones”.

“Este factor es un elemento de presión que genera contradicción dentro del empresariado nacional, por lo que implica el mercado de exportación de soja y carne vacuna e incluso de cerdo, que se plantea como un mercado emergente con mucha fuerza y fue un motivo de discusión y rechazo en Argentina”, agregó.

Gómez Berniga sostiene que “Paraguay tiene la potencialidad de brindar bienes por medio de la diversificación y acuerdos entre estados para equilibrar balanzas comerciales y apuntalar a la industrialización de sus materiales primas”.

“En un escenario de mayor polarización política, la mayor garantía de la paz es la diversificación del comercio”, añadió.

El especialista planteó que “una postura ambigua sobre el conflicto puede poner a Paraguay como subordinable a la agenda diplomática de los organismos multilaterales y obstruiría relaciones en el ámbito comercial afectando intereses ya existentes de China en el país”.

En esa línea, Gómez Berniga apuntó que “tal es el caso de la empresa COFCO que está entre las 10 exportadores de granos de Paraguay y es de capitales chinos. Eso le da al país la posibilidad de producir y sacar adelante la producción al mercado chino, donde también existe la triangulación de la producción de soja bajo silos argentinos y brasileños que luego sale al mercado pero no como soja paraguaya”.

“La agudización de este conflicto puede interrumpir la cadena de valor de suministros y la concentración de los que tiene una alianza política y comercial con China como Argentina y Brasil”, afirmó.

Desde el ministerio de Exteriores paraguayo plantearon a LPO que “también hay que considerar la estrecha relación que Paraguay mantiene con los EEUU y, en ese sentido, en toda reunión con autoridades de ese país, el tema de Taiwán es recurrente en cuanto al apoyo de ambos países a la isla. Eso también se vio reflejado en la visita que representantes del Congreso de los EEUU realizaron la semana pasada al país”.

“Si bien no hay una manifestación expresa sobre el posible ataque chino, creo que está implícita cuál será la posición de Paraguay”, aclararon.

La comitiva estadounidense que recibió Abdo en Paraguay estuvo integrada por 4 senadores, 3 demócratas y un republicano. Se trata de Stephanie Murphy, del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Kathleen Rice, del Comité de Seguridad Doméstica y Kurt Schrader del Comité de Energía y Comercio y Mark Green del Comité de Servicios Armados.

Los enviados de la Casa Blanca fueron con la misión de abordar la problemática del contrabando por el que está denunciado el ex presidente Horacio Cartes y apuntaron a nexos de la organización terrorista Hezbolá por el avión venezolano-iraní retenido en Buenos Aires. De la misma forma, acusaron al vicepresidenta Hugo Velasquez y no solo lo sacaron de la cancha electoral sino que lo forzaron a renunciar a su cargo.

Paraguay, urgente, tiene que diversificar sus relaciones diplomáticas y hacer el mayor de los esfuerzos con China, que es un importantísimo socio comercial.

Sobre este punto, Gómez Berniga aseguró que uno de los focos de Washington está puesto en la triple frontera a la que definió como “la puerta del mundo de Paraguay por encima de sus limitaciones diplomáticas. Ciudad del Este es el punto de ingreso de capitales provenientes de Medio Oriente, Asia y otros países asiáticos, entre ellos, China. Los principales importadores de tecnología, materiales industrializados están en Ciudad del Este y muchos provienen de China”.

“El conflicto escala a un control de los suministros que llegan a ese punto, control de la hidrovía como punto de distribución de lo que baja de Brasil y lo que sale por Río de la Plata. El segundo elemento tiene que ver con forzar el posicionamiento de Paraguay a favor de Taiwán, el techo que tiene Paraguay es que Taiwan no puede garantizar el ingreso de dinero a las élites y de recursos de balanza comercial que genera China”, enfatizó.

En ese marco, el especialista detalla que “EEUU tiene un interés concreto de instalar una base militar en la triple frontera. El Comando Sur viene haciendo operaciones porque entiende que es una zona de riesgo por la presencia de Hezbolá y el lavado de dinero, trafico de personas, drogas y cigarrillos”.

“La seguridad de la hidrovía Paraná-Paraguay a partir de una propuesta del estado paraguayo de administrar el dragado a través de una concesión a militares de Estados Unidos. En agenda hay varios puntos de interés que no lo dicen en términos diplomáticos sino de seguridad nacional. Esa agenda se basa alianza histórica y en el peso político y partidario de Estados Unidos en Paraguay”, sumó.

A su vez, el analista aseveró que “Paraguay adopta la posición de apoyar a Taiwan y dejar al libre comercio a China, porque hay productos que ya están llegando al país por diferentes vías. El comercio de facto se está dando, no en una escala justa pero le evita un problema diplomático”.

EEUU tiene un interés concreto de instalar una base militar en la triple frontera. El Comando Sur viene haciendo operaciones porque entiende que es una zona de riesgo por la presencia de Hezbolá y el lavado de dinero, trafico de personas, drogas y cigarrillos

Por último, Leonardo Gómez Berniga, anticipó que “quieren abrir una oficina comercial con China, cosa que no se ve algo posible en el corto plazo e incluso se reclama porque no se hace eso con Taiwan, que tiene oficinas en Argentina pero no en Asuncion”.

“Hay un juego de presión para que Taiwan intermedie la triangulación con el mercado chino, algo que es complejo por los costos. Es menos rentable que exportar directamente a china. Además, se busca lograr autonomía para negociar precios, Paraguay está atado a la intermediación y eso afecta a los productores que no pueden garantizar la venta”, culminó.

Fuente: LPO