Estados Unidos celebró la decisión argentina de declarar terrorista al Cártel Jalisco Nueva Generación

Así lo comunicó oficialmente la embajada del país norteamericano en el país por medio de sus redes sociales

La reciente decisión de Argentina de designar al Cártel Jalisco Nueva Generación como organización terrorista generó una inmediata reacción por parte del gobierno de Estados Unidos. A través de un comunicado difundido en redes sociales, la embajada estadounidense en Buenos Aires manifestó su respaldo a la política adoptada por las autoridades argentinas, destacando la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

En el mensaje emitido por la representación diplomática, se resalta la postura de la Administración Trump, que “recibe con satisfacción los anuncios de aliados regionales que están tomando medidas contra los narcoterroristas que amenazan la seguridad y la soberanía de nuestro hemisferio”. Este reconocimiento público refuerza la sintonía entre ambos países en materia de seguridad y combate a las redes criminales transnacionales.

El tuit de la Embajada de Estados Unidos en Argentina

La embajada sostuvo que las recientes designaciones constituyen “un paso fundamental para asegurar nuestra región”. El texto también subraya el valor que el gobierno estadounidense asigna a la colaboración regional para enfrentar amenazas complejas. “Apreciamos el compromiso de la Administración Milei en la lucha contra el narcoterrorismo y en la designación formal de organizaciones terroristas”, concluyó el comunicado oficial.

La decisión argentina de incluir al Cártel Jalisco Nueva Generación en el registro oficial de organizaciones terroristas fue confirmada por el gobierno nacional el 26 de marzo de 2026, según se informó. El objetivo de esta medida es dotar a las fuerzas de seguridad y a la justicia de mayores herramientas legales para investigar, perseguir y prevenir las actividades de este grupo, cuya influencia trasciende las fronteras mexicanas y se extiende hacia otros países de la región.

El Cártel Jalisco Nueva Generación se consolidó en los últimos años como una de las estructuras criminales más poderosas de América Latina, responsable de operaciones de tráfico de drogas, lavado de activos y hechos violentos en diversos territorios. La decisión de Argentina responde a la preocupación creciente por la expansión de estas organizaciones y su potencial impacto en la seguridad nacional y regional.

De acuerdo con el registro oficial, la inclusión del cártel en la lista de organizaciones terroristas permite aplicar mecanismos excepcionales de control financiero, profundizar la cooperación internacional y activar protocolos de alerta para prevenir eventuales vínculos o intentos de radicación en el país. Esta acción se inscribe en una estrategia más amplia de la administración de Javier Milei para reforzar la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

La reacción del gobierno de Estados Unidos refuerza la importancia que Washington le otorga a la coordinación con países de América Latina para enfrentar amenazas comunes. El respaldo explícito, difundido mediante las redes sociales de la embajada, busca fortalecer el compromiso bilateral y regional en la materia. Además, la mención a la “seguridad y la soberanía de nuestro hemisferio” marca una posición clara sobre la gravedad que asignan a la presencia de estas organizaciones en la región.

La medida se suma a una serie de acciones adoptadas por otros países latinoamericanos que también han endurecido su postura frente a cárteles y bandas transnacionales. Argentina, al formalizar esta designación, se alinea con los estándares internacionales de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, y habilita instancias de colaboración operativa, intercambio de inteligencia y asistencia técnica con socios estratégicos.

El gobierno argentino indicó que la calificación formal de organización terrorista responde a la necesidad de prevenir el asentamiento de grupos criminales en su territorio y disuadir eventuales actividades de financiamiento, logística o reclutamiento. Las autoridades remarcaron que la decisión busca proteger la integridad de la población y preservar el orden público, en un contexto de creciente preocupación por el avance de estructuras vinculadas al tráfico ilegal de drogas y armas.

La declaración del Cártel Jalisco Nueva Generación como organización terrorista por parte de Argentina generó un fuerte respaldo de Estados Unidos, que valoró la medida como un avance clave en la protección regional y el combate conjunto al narcoterrorismo. La coordinación entre ambos gobiernos se presenta como una herramienta central para enfrentar los desafíos que plantean las organizaciones criminales transfronterizas.

Fuente: Infobae