Esquel impulsa acciones de promoción turística y acuerdos en Buenos Aires

La subsecretaria de Turismo, Florencia Andolfatti junto al Director Regional en CABA del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de la provincia del Chubut, Sebastián Sarsfield, impulsan acciones de promoción turística, firma de convenios y visitas a medios de comunicación en la Ciudad de Buenos Aires.

Entre las actividades, se destaca la renovación del acuerdo con el Parque Nacional Los Alerces para extender la gestión de las portadas del Parque y sumar mejoras para el servicio.

Asimismo, la funcionaria municipal se reunió con autoridades de los municipios de Chile e integrantes de la cancillería de aquel país para impulsar el Plan Binacional de Turismo Argentina – Chile, una iniciativa que busca consolidar un modelo de integración turística entre los municipios de Futaleufú, Palena y Esquel.

Turismo Rural y experiencias en Esquel

El municipio de Esquel también estuvo presente en las VII Jornadas de Turismo Rural, Patrimonio y Territorio, iniciativa gestionada por INTA y la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

Allí, la subsecretaria de Turismo compartió las experiencias de turismo rural de Alto Río Percy como la micosenda, la producción de Frutillas La Nativa, el sendero Dos Morros y Piedra de la Aguja.

Andolfatti también destacó el turismo en Nahuelpan con el paseo artesanal, el Museo de Culturas Originarias Nahuelpan y la incorporación del sendero Huella del Cóndor Mañke, la ordenanza de Inversiones Turísticos y la creación de la figura de intérpretes turísticos.

Comunicación, promoción y prensa especializada

Entre las acciones de comunicación y prensa la funcionaria visitó el programa “Escuela de Cocina”, conducido por Jimena Monteverde en la pantalla de Canal 9. Allí se promocionó a Esquel, la provincia del Chubut y Tulipanes Patagonia a través de la entrega de un ramo de tulipanes a los conductores del reconocido programa gastronómico.

A estas acciones también se sumó el programa “Bravo por Mitre”, emitido en la prestigiosa AM790, donde Esquel tuvo la posibilidad de comunicar su oferta turística y sus atractivos de temporada.

La funcionaria municipal también concreto acciones de prensa junto a Radares, sitio especializado en turismo con llegada a todo el país y estableció vinculación con la periodista e influencer Camila Ibarra, con el objetivo de generar un Fam Press para la promoción del destino en la próxima temporada de verano.