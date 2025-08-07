Esquel: El sábado será el Sexto Encuentro de Payadores

Este sábado 9 de agosto, Esquel será sede del Encuentro de Payadores, que celebrará su sexta edición en el Gimnasio Municipal.

Enrique Castro, subsecretario de Cultura municipal, destacó el trabajo conjunto con los organizadores Tito Vázquez y Anita Yáñez, y el compromiso del municipio: “Desde una política de acompañamiento a los hacedores culturales, junto al intendente Matías Taccetta, estamos auspiciando este evento con aportes económicos y apoyo organizativo. Además, el evento será declarado de interés municipal”, anunció.

La cita será a partir de las 20 horas, con apertura de puertas y comienzo del espectáculo a las 21 horas. El valor de la entrada es de 6.000 pesos, pensado como un monto accesible para todos los vecinos.

Tito Vázquez detalló que participarán alrededor de 50 artistas, entre payadores, músicos y grupos de danza. “Va a haber malambo, chamamé, cumbia campera y una gran bailanta chamamecera para cerrar la noche”, adelantó.

Si bien no coincide con el Día del Payador, la elección de la fecha responde a cuestiones climáticas propias de la zona. “Apuntamos a que vaya toda la familia, especialmente los niños, para que conozcan y valoren este canto tan nuestro”, agregó. Entre los payadores confirmados, diez en total, estarán artistas provenientes de diversas localidades de Chubut, Río Negro y Chile.

Por su parte, Anita Yáñez confirmó que ya se encuentran en la recta final de la organización, con todos los artistas confirmados y a punto de llegar a Esquel para ultimar detalles. Es de destacar que el evento contará con un buffet completo, con opciones dulces y saladas. “La idea es que la gente pueda llegar desde las 20 horas y ya empiece a disfrutar de la comida antes de que arranque el show”, manifestó.