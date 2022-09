Espert: “No pedí la muerte de nadie”

“Violencia es la imposición por la fuerza, ellos son los violentos que silencian a la oposición”, sostuvo el diputado nacional, luego de que el Frente de Todos presentara un proyecto para removerlo de su banca.

Después de que el Frente de Todos pidiera a través de un proyecto la remoción de José Luis Espert, el diputado por Avanza Libertad se defendió de las críticas y desafió a debatir al legislador Máximo Kirchner y la vocera presidencial Gabriela Cerruti. “El Kirchnerismo miente en todo, yo no pedí la muerte de nadie“, expresó.

El economista había opinado sobre el conflicto gremial entre los trabajadores de los Neumáticos y el Ministerio de Trabajo, al mismo tiempo que escribió “cárcel o bala”, lo que generó el repudio de la coalición de gobierno. “Violencia es la imposición por la fuerza. Ellos son los violentos que silencian a la oposición, a la Justicia y a los medios”, señaló Espert.

En ese sentido, analizó: “Acá los que armaron un mecanismo para imponer siempre su voz y debilitar y controlar al otro es el Cristinismo”.

“No permitamos que naturalicen las cosas que están mal. La toma ilegal en el Ministerio de Trabajo, los cortes de calle, los bloqueos a empresas que dan trabajo están mal”, aseguró el dirigente liberal. Luego, cuestionó: “Ellos no hablan de defender al ciudadano sino a Cristina y a sus secuaces. Ahora si yo escribo algo pidiendo la aplicación de la ley y la correcta actuación de las fuerzas de seguridad ¿yo soy el violento?”.

Según el escrito, Espert manifestó que no le preocupa en la presentación que hicieron los diputados del Frente de Todos. “Lo que me preocupa es la violencia de la Vicepresidente que usa el Senado para lograr su impunidad, que las mafias gremiales tomen las calles, los edificios públicos y las empresas. Violencia es que la gente no llegue a fin de mes por una inflación galopante. Violencia es la explosión de la pobreza”, dijo.

“Vamos a enfrentar la violencia institucional kirchnerista. Le pido a la gente que ya no tengamos más miedo. A los chorros, cárcel”, afirmó.

Por último, aclaró que sus palabras no fueron en contra de los trabajadores, si no que apuntaron contra “el sindicalismo mafioso y de la corrupción kirchnerista”. “La desafío a Gabriela Cerruti o a Máximo Kirchner o a quien sea a debatir. La gente, los jóvenes, los trabajadores están de nuestro lado”, agregó.

“Ellos conocen bien la diferencia de ser honesto o defender a un delincuente, de abrir las cárceles a violadores, de naturalizar el robo sistemático y todas sus consecuencias a largo plazo”, concluyó.

La Secretaría de DD.HH. también denunció a Espert

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Horacio Pietragalla Corti, denunció penalmente al diputado nacional por incitación a la violencia contra la agrupación sindical del Neumático.

“Por la historia reciente de nuestro país, y a la luz del reciente intento de magnicidio en contra de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y el contexto de proliferación de discursos que incitan a la violencia, me encuentro obligado a denunciar estos gravísimos hechos”, señaló Pietragalla.

En el escrito, el secretario resaltó “la gravedad del mensaje de Espert”, al que califica como “peligroso y antidemocrático”. También añade que si las instituciones “no funcionan como Espert quiere”, la única opción válida que propone el diputado “es usar la fuerza letal, o sea llevar adelante una ejecución extrajudicial“.

En la denuncia, que recayó en el juzgado federal N° 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, se solicita que se investigue el hecho como incitación a la violencia, un delito tipificado en el artículo 209 del Código Penal, que castiga a quien “públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución”.