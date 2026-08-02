España instala una barrera flotante en Ceuta tras la afluencia de migrantes

Las autoridades españolas anunciaron este sábado 1 de agosto la instalación de una barrera flotante en la frontera marítima entre su territorio norafricano de Ceuta y el vecino Marruecos, después de que la llegada masiva de decenas de miles de migrantes a dicho territorio a principios de semana provocara alarma en toda la Unión Europea.

España anunció que los cruces de migrantes hacia su enclave norafricano de Ceuta cesaron durante la noche, mientras la Policía comenzaba a instalar el sábado una barrera flotante de 500 metros (1.640 pies) frente a su frontera con Marruecos, tras un cruce masivo de personas que dejó al menos 67 muertos.

Según las autoridades españolas, unas 60.000 personas cruzaron a Ceuta por tierra y mar desde el jueves 30 de julio, en una oleada sin precedentes en una de las pocas fronteras terrestres de la Unión Europea con África. Más de 48.000 de ellas regresaron a Marruecos en 48 horas, de acuerdo con lo reportado por España.

Un vídeo de la agencia de noticias Reuters, que fue difundido este 1 de agosto, mostraba a soldados y policías españoles patrullando la playa de Tarajal, prácticamente vacía y envuelta en la niebla.

La UE convoca una reunión de emergencia.

La Policía de la Guardia Civil comenzó a colocar la nueva barrera a las 7:50 de la mañana (05:50 GMT) en el rompeolas de Tarajal, uno de los principales puntos utilizados por las personas que intentan entrar en el pequeño territorio español, según informó el gobierno en un comunicado.

La barrera neumática, junto con una hilera de boyas navales ancladas, está diseñada para elevarse entre 30 y 70 centímetros (12 a 28 pulgadas) sobre el agua y extenderse hasta un metro por debajo de la superficie, mientras que un canal entre las barreras permitirá a los buques de la Guardia Civil patrullar la zona.

El cruce masivo provocó alarma en toda la Unión Europea, y 22 Estados miembros escribieron una carta solicitando acciones coordinadas para proteger las fronteras exteriores y otras medidas.

Irlanda, que ostenta la presidencia rotatoria de la UE, anunció que había convocado una reunión de emergencia por videoconferencia de los ministros del Interior del bloque para debatir la crisis el martes.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de centroizquierda, criticó el viernes la decisión de Italia de suspender durante un mes los acuerdos de viaje Schengen sin pasaporte con Madrid.

"En el contexto internacional actual, la UE no puede permitirse este tipo de reacción egoísta, polarizadora e ilegal", escribió Sánchez en una carta dirigida a los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo.

Informe

Aumenta el número de muertos

Según informaron las autoridades, se han recuperado al menos 67 cadáveres en el lado español de la frontera, después de que algunos migrantes se ahogaran y otros murieran aplastados al intentar escalar el rompeolas y la valla fronteriza. Muchos se vieron obligados a emigrar por las dificultades económicas y alentados por los rumores difundidos en las redes sociales.

El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, culpó a las redes de tráfico de personas de explotar a migrantes vulnerables y de difundir interpretaciones erróneas de una reciente sentencia del Tribunal Supremo español que establece que los migrantes interceptados en el mar no pueden ser devueltos sumariamente en ausencia de una barrera física.

Desde Ceuta, Grande-Marlaska declaró a la prensa que España había restablecido en gran medida el orden en 24 horas, pero advirtió que la crisis aún no había terminado formalmente y que los despliegues policiales y militares reforzados se mantendrían el tiempo que fuera necesario, aunque los cruces nocturnos se habían reducido prácticamente a cero.

"Marruecos no supone ninguna amenaza para Ceuta ni para el resto de España; es un socio totalmente fiable", afirmó, añadiendo que no había habido información que indicara que una entrada masiva fuera inminente.

La AUGC, el sindicato de la Guardia Civil española, ha solicitado un refuerzo de al menos 200 agentes y ha advertido de que es necesario seguir trabajando para evitar que la gente nade sorteando la nueva barrera inflable.

Madrid declaró que las personas que entraron en Ceuta de forma irregular no podían continuar su viaje hacia la España peninsular ni a ningún otro lugar de la zona Schengen.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores añadió que los viajeros que salen de Ceuta por mar o aire son sometidos a controles policiales de identidad, lo que representa una segunda capa de control después de la frontera terrestre con Marruecos.

A diferencia de la mayor parte de Europa, España ha adoptado una postura más abierta hacia los migrantes, introduciendo un programa para conceder la residencia a más de medio millón de personas indocumentadas.

Sin embargo, ha rechazado las insinuaciones de que el plan de regularización haya fomentado la avalancha de personas hacia Ceuta, afirmando que los solicitantes deben demostrar su residencia en España antes del 1 de enero de 2026 y cinco meses consecutivos de residencia al presentar la solicitud.

Fuente: France24