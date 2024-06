España: condenaron a 27 personas por grabar y difundir sin consentimiento un video sexual de una pareja

Se dictaron penas que abarcan de 6 a 21 meses de prisión. Los acusados se presentaron en los tribunales con el rostro tapado con capuchas para no ser identificados.

En España se conoció este miércoles un fallo del Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés que tomó trascendencia por su carácter inédito: condenaron a 27 personas que eran investigadas por grabar sin consentimiento alguno y divulgar un video de una pareja que mantuvo relaciones sexuales en un sitio apartado de una fiesta que tuvo lugar en el año 2010.

La causa involucraba a 30 imputados, que aparecieron en los tribunales con el rostro encapuchado, para evitar ser identificados por la prensa.

Tres de los acusados resultaron absueltos. Así lo dispuso el Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés (Asturias), tras considerar que solo dieron a conocer el polémico contenido con el fin de alertar a las víctimas sobre la existencia de esta grabación.

Por otra parte, se resolvió que los 27 culpables tendrán que indemnizar con 40.000 euros a la pareja debido a los daños emocionales que le causaron.

Los hechos se remontan al 2010, durante las fiestas de San Timoteo que se celebraron en la localidad de Luarca, en Asturias. El hombre y la mujer filmados en un prado no conformaban una pareja estable y tenían alrededor de 20 años.

De acuerdo con los medios españoles, la investigación no logró reconstruir el rompecabezas completo del caso, ya que no pudieron determinar hasta la fecha quién grabó el material ni quién lo colocó en portales de pornografía.

No obstante, la sentencia puso énfasis en que las personas acusadas “difundieron a terceros un vídeo de contenido erótico que afectaban a la intimidad de las dos víctimas, habiendo sido filmado el mismo sin conocimiento ni consentimiento de ambos”.

Seis de ellos fueron condenados a un año y nueve meses de prisión, mientras que los 21 restantes recibieron una pena de seis meses, que podrá ser conmutada con el pago de una multa de 3000 euros, según reportó el medio local La Vanguardia.

Los seis que recibieron la pena mayor no aceptaron el pacto con la fiscalía, pero deberán pagar una multa de 2500 euros, si bien ninguno de los acusados ingresará a prisión.

“Lo peor que me ha pasado en la vida”: declaraciones de la mujer damnificada

En su declaración ante la Justicia, la mujer víctima remarcó que “han pasado nueve años y medio y nadie se ha dignado a decirme nada nunca, ni un miserable arrepentimiento, ni un perdón”.

De acuerdo con La Voz de Asturias, el video filmado sin consentimiento se replicó en varias páginas pornográficas. La joven tomó conocimiento de ello en 2015 y según sus afirmaciones se sintió víctima de “burlas, cotilleos y cuchicheos”, tanto en su pueblo natal como en la universidad. Por este motivo, tuvo que mudarse e interrumpir su formación.

“Es lo peor que me ha pasado en la vida, un hecho traumático que me va a perseguir eternamente. Va a estar siempre ahí, no se va a pasar nunca, he aprendido a vivir con ello”, dijo la denunciante.

El hombre damnificado no asistió al juicio y actualmente reside en Alemania, destino que eligió cuando se viralizó el material.