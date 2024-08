Esmeralda Mitre llevará a Yanina Latorre a la Justicia por los dichos sobre su salud

La actriz arremetió contra la panelista de LAM por decir que sufría adicción a las drogas y advirtió: “Va a ser denunciada por muchísimo dinero”.

Esmeralda Mitre anunció que llevará a Yanina Latorre a la Justicia por los dichos sobre su salud y fue tajante.

La actriz habló con Juan Etchegoyen para Mitre Live y se mostró molesta por la información que dio la panelista de LAM (América TV) días atrás. “Yanina Latorre va a ser denunciada por muchísimo dinero“, advirtió.

“¿Vas a iniciar acciones legales contra Yanina?”, quiso saber el periodista. “Todos los que hablaron mal de mí están denunciados por desprestigio moral y laboral, por daños y perjuicios, por daños morales y psicológicos, y por violencia”, aseguró Esmeralda.

“Yanina Latorre hizo algo realmente terrible, no solo conmigo, con toda la gente. Y me parece que tanta maldad no puede existir porque esto a mí me perjudica“, siguió. Y concluyó sobre el tema: “La Justicia hablará con ella. Esta vez no hay perdón“.

¿Qué dijo Yanina Latorre sobre Esmeralda Mitre?

Según Yanina Latorre en LAM (América TV), Esmeralda Mitre no estaba pasando por su mejor momento en el departamento, y detalló: “Yo conté que no pagaba las expensas, que estaba viviendo descontroladamente y que la obligaba a la encargada a agarrar unos paquetes raros que ella no quería… hoy, con el diario del lunes, sabemos que era droga, pero el tema es que Esmeralda empezó a vivir casi en la indigencia”.

“No tiene trabajo, no existe la herencia que reclama, está en un vínculo tóxico donde hay golpes y malos tratos de él hacia ella. Ella empezó a estar muchas horas del día con el tema de la droga. Lo digo porque la mamá lo declaró en la Justicia”, relató.

“Esmeralda empezó a vivir en la indigencia, en su casa no hay gas, agua caliente ni tiene comida. Empezó a vender todas las cosas del departamento para comprar droga. Al principio, la mamá intentó acercarse, era complicado el vínculo, y le mandaban dinero pero lo gastaba en droga. También le sacaron el celular porque era un peligro, era el nexo con el exterior para encargar la droga”, continuó.

Luego, la panelista leyó la declaración de la mamá de la artista ante la Justicia, donde expresó: “(…) Estoy desesperada y no sé más qué hacer. Mi hija está por morirse y no lo reconoce. Está por perder su departamento, pero se endeudó por su estilo de vida y no puede parar de consumir droga. Está rodeada de gente que consume y que la están por llevar a la muerte. (…) vive en condiciones indignas y peligrosas, rodeada de gente que se abusa de lo poco que le queda. Le imploro a las autoridades que me ayuden a evitar que mi hija se muera”.

En LAM (América TV) también mostraron imágenes de Esmeralda Mitre en la puerta de su departamento, donde aseguraron que fue antes de que llegara la policía y de que una ambulancia se la llevara para internarla, pero finalmente, Esmeralda Mitre lo desmintió por completo y aclaró que solo asistió a los médicos para hacerse estudios clínicos.

¿Qué dijo Esmeralda Mitre sobre su salud?

Esmeralda Mitre rompió el silencio luego de que se diera a conocer la noticia de que había sido internada por un delicado momento de salud mental.

El jueves 15 de agosto, Yanina Latorre dio la información en LAM (América TV) y expuso la declaración de la mamá de la actriz ante la Justicia, donde contó la dramática situación que supuestamente estaba viviendo su hija por adicciones.

Sin embargo, Esmeralda salió a desmentirlo en su cuenta de Instagram, y explicó: “Les dejo un comunicado para desmentir todo lo que se habló de mi persona ayer, en casi todos los medios de comunicación. Mucho más no puedo decirles porque mis abogados están trabajando en el tema, pero quedense tranquilos que estoy muy bien y les repito, fue todo mentira lo que se habló de mi en el dia de ayer. Durante el dia de hoy les voy a ir informando más del tema. Saludos a todos mis amigos, colegas y seguidores”.

Además, a través de un video, expresó: “Quería contarles que fui víctima de una maniobra para desprestigiarme por haber denunciado que la venta de una parte de las acciones de mi padre (Bartolomé) se hizo con firmas falsificadas y que por supuesto está comprobado que eso ha sido así”.

“Y por haber pedido la citación a juicio de Julio Saguier, mi primo, y también quiero comunicar que nunca fui internada, estoy en mi casa con mi novio y mis amigos. Solo fui a hacerme mis análisis clínicos anuales”, cerró.