Escandalosos gastos con plata del Estado en free shops y hoteles de lujo de Damian Reidel

La tarjeta corporativa de Nucleoeléctrica Argentina (NASA) financió consumos en discotecas, peluquerías, tiendas de ropa y hasta servicios de playa en el exterior. El dato surgió del informe que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó ante la Cámara de Diputados.

El documento forma parte de un expediente de 1.900 páginas que se entregó a los legisladores. Detalla gastos en free shops, hoteles de lujo y restaurantes en el extranjero.

También incluye compras en negocios de indumentaria fuera del país. Y consumos en establecimientos nocturnos que llamaron la atención de los diputados.

Las transacciones corresponden al período que va desde marzo de 2025 a febrero de 2026, cuando Demian Reidel, ex asesor y hombre de confianza de Milei, se desempeñó al frente de la empresa estatal. Sin embargo, el informe no identifica quién realizó cada gasto.

Reidel abandonó su cargo en NASA tras varias denuncias por presuntos sobreprecios en licitaciones de servicios de limpieza en centrales nucleares. Su salida ocurrió antes de que se conociera el detalle de estos consumos.

El documento forma parte de un expediente de 1900 páginas que se entregó a los legisladores.

Más de 50 millones de pesos en extracciones de efectivo

El informe revela que de la cuenta corporativa se realizaron extracciones en efectivo por más de 50 millones de pesos. Algunas de esas operaciones se hicieron en dólares.

Varias extracciones se concretaron el mismo día. El patrón se repite en diferentes países y ciudades donde la tarjeta registró movimientos.

El documento con los gastos de la tarjeta corporativa tiene 58 páginas. Hace referencia a la cuenta 4338402 de Nucleoeléctrica.

Se reveló tras un pedido de acceso a la información de la diputada de Unión por la Patria, Florencia Carignano. El informe llegó anexado al expediente principal.

Reporte tarjeta corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A.

Free shops: el gasto más frecuente de la tarjeta

En el listado aparecen todo tipo de consumos. Pero uno de los que más se repite es el de las compras en free shops.

Solo en el del aeropuerto de Ezeiza hay 35 consumos por un total de u$s4.425. Es el destino donde más se gastó en tiendas libres de impuestos.

Pero también aparecen en otros aeropuertos del mundo. El 16 de agosto de 2025 hay gastos en Corea del Sur por u$s256.

Ese mismo día se registró otro consumo en el free shop Heinmann por u$s133,69. Esa cadena opera aeropuertos en Alemania, Austria e Italia.

La frecuencia de estas compras sugiere viajes internacionales recurrentes. Cada escala dejó su rastro en el resumen de la tarjeta corporativa.

Compras de ropa y gastos personales en Madrid

Los consumos también abarcan el rubro textil. Hay compras en la tienda de ropa económica Primark, en Madrid, por 178 dólares en dos operaciones.

También gastos en la tienda Decathlon de esa ciudad. En total suman cuatro compras en diferentes fechas por u$s497,96.

En España también hay gastos en el restaurante La Taberna Española por US$ 29,64. Y en el Supermercado Reyes por u$s22,37.

En las tiendas El Corte Inglés se gastaron u$s283,38, mientras que en el Metro de Madrid aparece otro cargo vinculado a la tarjeta corporativa.

Reporte tarjeta corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A.

El 6 de noviembre de 2025, también en Madrid, figuran un consumo en la peluquería S Bossi Peluqueros SL por u$s22. El servicio quedó registrado en la cuenta de la empresa nuclear.

Dos noches de tragos en un pub español

En España, el 26 de octubre de 2025, se registraron en la tarjeta corporativa dos pagos a Pub El Pirata por u$s765. Ambos consumos se hicieron el mismo día.

El establecimiento está ubicado en Madrid. Y ese mismo día aparecen gastos en el supermercado Aldi Mendez Alvaro.

Los funcionarios, que no están identificados en el registro de gastos, se alojaron durante esa estadía española en el hotel Vincci Capitol. El hotel está ubicado sobre la Gran Via.

Pagaron, según el resumen, u$s2079,17 por el hospedaje en ese establecimiento de la capital española.

Servicios de playa en Valencia: 13 pagos en dos días

Uno de los gastos que más llama la atención fue el que se destinó a Mar y Sombra SL. Ya que no estaría tipificado en el rubro de la empresa estatal.

El 13 y 14 de septiembre de 2025, se realizaron 13 pagos a esa empresa. Mar y Sombra SL está ubicada en Valencia y ofrece servicios de playa.

La acumulación de cargos en apenas dos días sugiere un uso intensivo de hamacas, sombrillas y otros servicios que ofrece ese establecimiento valenciano.

Este tipo de gasto no tiene relación con el objeto social de Nucleoeléctrica. La empresa se dedica a la generación de energía nuclear en Argentina.

Vuelos, hoteles y hasta Mercado Pago

La tarjeta corporativa de Nucleoeléctrica pagó vuelos en diferentes aerolíneas. American Airlines, United, Air Europa y Aerolíneas Argentinas están entre las compañías.

También aparecen 17 pagos en la plataforma de alquileres temporarios Airbnb. Y en decenas de hoteles de España, Países Bajos, Suiza, Singapur y Río de Janeiro.

Con la tarjeta, también se hicieron compras en Adidas India Marketing por u$s255,15. Y en Adidas Istanbul Airport por u$s193,49 en septiembre del año pasado.

Y hasta llegaron a vincular la tarjeta con una cuenta de Mercado Pago. Hay 42 consumos a través de la aplicación en diferentes rubros.

Veterinaria, verdulería, ferretería y kiosco son algunos de los más usados. La diversidad de comercios sugiere un uso cotidiano de la tarjeta corporativa para gastos personales.

Fuente: IP