Escándalo: una maestra les dijo a sus alumnos que el coronavirus no existe

En el medio de una clase por zoom, luego de que la maestra le dijera a chicos de 14 años que el covid no existe., fue lo primero que contestó la docente. A lo que la madre le respondió:, replicó Razuri.

En otro tramo, otra madre entró en la conversación y le dijo a la docente: “Le quiero hacer saber que tengo a mi mamá que falleció hace 20 días de covid, estamos pasando por un momento muy feo”.

Pero Razuri insistió: “No se mueren de ningún covid porque el covid no existe. Eso dicen y eso le mienten, no los tratan de neumonía, los tratan de covid que es una enfermedad no existe”.

“Yo pregunto, ¿cómo se trata una enfermedad que no existe?”, repreguntó la misma madre: “No hay tratamiento porque no existe y entonces no saben qué hacer”, tuvo como respuesta.