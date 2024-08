Escándalo: una investigación de La Nación acusa a Milei de entregar facturas truchas a Scioli por $120 millones

Las emitió como asesor de una empresa del Banco Provincia y tuvo que someterse a una moratoria de AFIP. La pelea con Saguier de fondo.



Una investigación de La Nación reveló que Javier Milei le emitió facturas truchas por 120 millones de pesos a Daniel Scioli cuando era gobernador bonaerense.

La investigación, del periodista Hugo Alconada Mon, reveló que el ahora presidente Milei debió enfrentar el escrutinio de la AFIP y entró en moratoria durante 5 años cuando era asesor de empresas del Banco Provincia, en la gobernación del ex motonauta, que ahora es su secretario de Turismo y Deportes.

Según La Nación, los inconvenientes tributarios de Milei se registraron a partir de 2015, antes de su incursión en la política, y se extendieron hasta mediados de 2020, cuando ya evaluaba candidatearse a diputado nacional.

Los cuestionamientos se centraron, según reconstruyó LA NACION, en las facturas que emitió como profesional mientras también se desempeñaba como “economista jefe” de la Fundación Acordar, la usina de ideas que montó el actual jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para aportarle propuestas de políticas públicas a Scioli.

Las facturas que fueron objetadas son al menos 25, que Milei emitió en papel a favor de Provincia Seguros. Según las copias de las facturas a las que accedió La Nación, Milei las emitió para cobrar servicios de “consultoría”, “gastos”, “estudios complementarios” y “otros honorarios por trabajos pedidos”.

Pero en los archivos de Provincia Seguros no quedan constancias de los presuntos trabajos de “consultoría” del libertario ni de ningún otro tipo de contraprestación de servicios. Ni siquiera entró alguna vez a la sede de la empresa, ubicada en el microcentro porteño.

La Nación también reveló este fin de semana que Santiago Caputo empezó a trabajar formalmente para una empresa llamada Zefico el 1 de enero de este año, apenas 20 días después de que asumiera Milei.

En esa nota también se revela que Caputo, que no es funcionario pese a que es una de las tres personas más poderosas del Gobierno, nunca había registrado antes una relación de dependencia. “En informes públicos no figura que sea titular de una tarjeta de crédito a su nombre y los sistemas bancarios del país no reportan movimientos crediticios con él como titular, como sería tomar una deuda”, dice la nota de La Nación. La periodista que firmó la nota luego fue atacada en las redes por la cuenta vinculada a Caputo y su ejército de trolls.

Las dos impactantes investigaciones de La Nación que golpean a Milei y su máximo asesor se dan en medio del conflicto creciente de Milei y el dueño del diario, Fernán Saguier. El fin de semana, lo Milei atacó de manera furibunda en Radio Mitre.

“Entiendo que el señor Saguier puede tener problemas, que le caiga mal Lijo vaya a saber uno por qué tema, y lo opera todo el tiempo desde sus esbirros mediáticos dentro del diario. Me imagino que el difunto Bartolomé Mitre bastante mal se sentiría de ver en qué se convirtió ese diario. Las mismas cosas que usted le puede achacar a Lijo se las puede aplicar a todos, si fuera por eso… Ahora, digamos, de vuelta: concretamente, el diario La Nación tiene una posición… entonces, bueno, habría que preguntarle a Saguier cuál es el problema que él tiene por el cual opera tanto en contra de Lijo”, dijo el Presidente.

El enojo de Milei con Saguier coincide con la tensión del libertario con Mauricio Macri, cercano a ese grupo de medios. Tanto Saguier como Macri rechazan la llegada de Lijo a la Corte, un posición que los acerca a Victoria Villarruel, como anticipó LPO. La vicepresidenta, ya salió a marcar su oposición al pliego del juez federal.

La Nación también reveló un movimiento de la SIDE que controla Santiago Caputo que podría haber sido el detonante de la crisis que explotó entre Macri y Milei. Horas antes que la Cámara de Diputados votara el rechazo de los 100 mil millones de fondos reservados para el sistema de inteligencia, se produjo un hecho que tiene toda la apariencia de un intento de presión sobre el ex presidente, que ya había ordenado a sus diputados rechazar la norma.

El abogado Ignacio Damián González se presentó ante el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, con un poder firmado por las autoridades de la SIDE, para pedirle información de la causa de espionaje ilegal que comprometía a funcionarios del gobierno de Macri, horas antes que comenzara la sesión para trata el DNU de Milei.

Fuente: LPO