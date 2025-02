Escándalo: se filtró un video en el que se corta la entrevista porque puede “traer un quilombo judicial” a Milei

El presidente brindó una nota grabada en la que conversó con Jonatan Viale sobre el escándalo por la difusión de la criptomoneda $Libra por la que fue denunciado más de 112 veces por estafa. La interrupción de quien se especula que es Santiago Caputo.

Javier Milei brindó una entrevista que fue emitida este lunes por la noche en la que se refirió al escándalo por la difusión de la criptomoneda $Libra, por la que acumula más de 112 denuncias por estafa. En diálogo con Jonatan Viale, se burlaron de la idea de que el Poder Ejecutivo condicionara las preguntas a través de su “triángulo de hierro”, Karina Milei y Santiago Caputo, o su vocero, Manuel Adorni. Sin embargo, se filtró un clip sin editar en el que se confirma que, de hecho, hubo una interrupción inmediata —por quien se especula que es Santiago Caputo— en la que se advierte que la charla puede “traer un quilombo judicial” para Milei.

El periodista Ari Lijalad compartió en su cuenta de X (antes Twitter) un clip del “crudo” en el que se puede ver a Milei diciéndole a Viale: “Che, pero ¿no era que se pactaban las preguntas?”. “Sí sí, estas me las anotó Adorni; Karina Milei y Caputo estas otras”, respondió risueño el conductor, quien reiteró en varias oportunidades que el presidente estaba contestando al escándalo y ponderó el tiempo que se tomó para la nota que se grabó por la tarde. “Santi Caputo es el más malo de todos”, ironizó Milei y Viale, su amigo personal, contestó: “Sí, un tipo bravísimo”.

Jonatan Viale entonces retomó el tema de la causa que señala al mandatario por supuesta estafa y asociación ilícita y mencionó que la jueza María Servini fue sorteada para investigarlo. “¿El Estado va a hacer una presentación espontánea, te vas a presentar, irá el abogado del Estado?”, cuestionó. “La verdad, los temas jurídicos no son lo mío, sería imprudente de mi parte que te anticipe esto. Quien seguramente mejor entienda el tema es nuestro ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona”, respondió Milei, insinuando que apelaría al aparato estatal para librarse del asunto “entre privados”.

“¿Libarona va a seguir toda la estrategia judicial?”, quiso confirmar Viale. “Bueno, es ministro de Justicia, o sea digamos, es el que entiende del tema”. “No, pero como es un tema en el que participaste vos como ciudadano, además de como presidente, por eso te lo pregunto”, aclaró Viale. “Es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal”, destacó el jefe de Estado y el entrevistador le retrucó: “Sí, pero ya te diste cuenta de que no, que sos presidente, me lo dijiste antes”, recordó Viale, en referencia a cuando, en la misma entrevista, Milei concluyó que cuando asumió siguió siendo “el de siempre” y que debía aprender a “levantar murallas”.

“Sí, pero mi cuenta es personal”, diferenció el presidente y mencionó que su descripción en X no menciona su investidura y que sólo dice “economista”. “¡Pero sos el presidente!”, insistió Viale. En ese momento la conversación fue interrumpida por una voz detrás de cámara, sin micrófono, que le pide al conductor “cortar” y, ante el reproche de Viale porque “no sé cómo venía” la charla, le pidió “arrancar con la pregunta de vuelta”. “Sí, yo sé por qué”, dijo Viale, complaciente. En cámara aparece desenfocado un hombre rubio de camisa blanca y tatuajes que, en redes sociales, identificaron como Santiago Caputo.

El asesor habló en voz baja con Milei, tanto el presidente como el entrevistador dijeron “claro”, dándole la razón y, bajando la mirada, Viale le dijo: “Sí, yo entiendo, me doy cuenta: te puede traer un quilombo judicial”. El conductor tomó aire, pensó, se rió y le consultó al presidente “¿cómo veníamos?”. “No sé, volvé a preguntar sobre $Libra, ¿qué se yo?”, propuso Milei y Viale accedió: “Dale, vuelvo desde ahí”.

En la versión televisada originalmente editaron la pregunta de Viale refiriéndose a Servini y preguntando si se presentarían espontáneamente, a lo que Milei respondió vagamente: “Pero, de vuelta, hay un tema de privados ahí que lo resuelve el sector privado y yo no me meto en los temas legales porque no es un tema mío. Esa es la situación”. El clip del “crudo” fue cargado por TN en su cuenta oficial de Youtube y, al advertir el error, lo eliminó y cargó otra versión con el audio defectuoso que rápidamente hizo privado. El video que fue transmitido en vivo fue subido recién cerca de la medianoche, unas tres horas más tarde de la emisión original, mientras en X el tema acaparaba la conversación.

El polémico clip que circula en redes sociales donde Viale acepta cortar una dudosa respuesta de Javier Milei

La versión editada de la entrevista que se transmitió por televisión