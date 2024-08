Escándalo: se filtró el audio de la pelea de los diputados libertarios: “Martín Menem no tenés huevos”

La mendocina Arrieta estalló contra el presidente de la Cámara y denunció que le hicieron una cama.

La filtración de un audio sobre la escandalosa reunión de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados agitó aún más la guerra interna del bloque que lidera Martín Menem.

En el audio -que reveló el periodista Camilo Cagnacci- se escucha a la mendocina Lourdes Arrieta fuera de sí a los gritos contra el presidente de la Cámara de Diputados, que no le responde.

Se trata de un corte de 40 segundos que fue apenas un pequeño fragmento de la escandalosa pelea que terminó con una denuncia penal de Arrieta contra su compañero de bloque Nicolás Mayoraz, aunque esa parte no está incluida en la grabación.

“No tuvieron los huevos para defenderme cuando me tenían que defender. Yo pedí explicaciones y no tuvieron los huevos”, grita Arrieta. “Martín Menem, mírame. Martín no tuviste los huevos para defendernos, Martín”, dice llorando.

El jefe formal de bloque, el cordobés Gabriel Bornoroni, intenta calmarla y le reclama la formalidad de que pida permiso para hablar. “Lourdes, la palabra. Yo te voy a dar la palabra, pedí la palabra y te la doy”, le dice.

La mendocina no le hace caso. “Yo recibí amenazas de muerte”, revela Arrieta. “¿De quién, Lourdes, de quién?”, le responde Bornoroni.

“Eso es lo que me están haciendo, me hicieron una cama. Vos Martín, vos sos”, insiste Arrieta. “Dijiste que no había los votos, pero me amenazaron, tengo que estar con custodia, estoy pidiendo la custodia acá adentro y ni siquiera fuiste capaz. No tuviste la solidaridad”, sigue Arrieta y la grabación se corta.