Escándalo por misteriosa cuenta en X: Santiago Caputo tiene a Martín Menem en la mira por filtración de datos sensibles

Las Fuerzas del Cielo, la tropa digital alineada con Caputo, salió en masa contra Menem por el adelanto de la designación de Mahiques en Justicia

El caos y la confusión ganaron a la interna libertaria, que explotó en simultáneo en dos frentes: la discusión estratégica sobre una eventual alianza entre La Libertad Avanza y el PRO para 2027 y una feroz guerra digital entre Martín Menem y Santiago Caputo por una cuenta anónima de X atribuida al presidente de la Cámara de Diputados. Todo en medio de un clima de desconcierto político en el Gobierno por el caso Manuel Adorni, la caída en las encuestas y una pelea de poder cada vez menos disimulada entre Karina Milei y el asesor presidencial.

El escándalo estalló cuando Santiago Caputo vinculó públicamente a Menem con una cuenta anónima de X llamada @PeriodistaRufus, desde donde se lanzaban ataques permanentes contra funcionarios del Gobierno, Las Fuerzas del Cielo, empresarios cercanos a Milei y hasta contra los famosos perros presidenciales, tema sensible si los hay en la Casa Rosada.

Todo comenzó cuando desde el entorno de Caputo detectaron que un link difundido por @PeriodistaRufus redireccionaba al Instagram oficial de Martín Menem. Ahí empezó una operación digital digna de los servicios de inteligencia. Pero la cuenta “fake” o con nombre falso era manejada por community managers y trolls de madrugada de Martín Menem, que reconoció el error y lo atribuyó a su CM. No se sabe el nombre pero sería un joven de corta edad que hizo estallar la interna.

Caputo escribió con ironía: “Qué gagá @PeriodistaRufus”. Después redobló la apuesta con otro mensaje demoledor: “No pueden manejar cuatro cuentas fake y quieren manejar la botonera. Qué banda de improvisados con consumos postergados”.

La cuenta @periodistarufus criticaba a Santiago Caputo y al Gordo Dan.

La referencia a “consumos postergados” fue una ironía sobre los gastos atribuidos a Manuel Adorni en la causa judicial que sacude al oficialismo. Esa metáfora fue una invención del periodista Carlos Pagni.

Las Fuerzas del Cielo, la tropa digital alineada con Caputo, salió en masa contra Menem y empezó a rescatar decenas de viejos tuits de @PeriodistaRufus. La cuenta fue borrada rápidamente, aunque demasiado tarde: las capturas ya circulaban por todo X como estampitas libertarias del apocalipsis. Todo estalló por una referencia peyorativa de esa cuenta al empresario Leonrado Scatturice, amigo de Santiago Caputo.

Y allí apareció el verdadero problema. Porque los posteos no eran simples críticas opositoras: eran tiros internos.

Los tuits que incendiaron al oficialismo

La cuenta atribuida al entorno de Menem acumulaba mensajes contra casi todos los sectores sensibles del Gobierno. Entre los posteos rescatados figuraban:

Críticas directas a Santiago Caputo: “Sos el fracaso más grande que carga el presidente. Te queda poco”.

Ataques al streamer oficialista Gordo Dan y al diputado Agustín Romo.

Cuestionamientos al ministro de Economía Luis Caputo y a su asesor Felipe Núñez.

Mensajes irónicos sobre los perros de Javier Milei.

Burlas contra Patricia Bullrich y Sandra Pettovello por viajar “premium”.

Críticas a empresarios cercanos al Gobierno como Leonardo Scatturice.

Mensajes internos anticipando movimientos políticos antes de que fueran oficiales.

El misterioso tuit “JBM” publicado días antes de la designación de Juan Bautista Mahiques en Justicia, interpretado como prueba de acceso privilegiado a información reservada.

También aparecieron elogios explícitos a Karina Milei: “Impresionante el liderazgo y la capacidad de formación que tiene Karina Milei. Pocos lo entienden y muchos operan”. Para el caputismo, eso confirmaba la sospecha: la cuenta operaba políticamente desde el universo menemista-karinista.

En el Gobierno algunos funcionarios se agarraban la cabeza. Otros directamente se reían del nivel de amateurismo de la pelea. Un sector de la Casa Rosada definía el espectáculo como “Game of Thrones libertario administrado por CM con insomnio”. “El puterío no tiene límites”, dijo a iProfesional un allegado a Adorni, lamentando lo ocurrido y analizando que esa pelea no tiene vuelta atrás.

La presunta cuenta de Martín Menem anticipaba la designación de Juan Bautista Mahiques en Justicia.

Martín Menem culpó al community manager

Acorralado por la exposición pública, Menem admitió que existió “un error involuntario” de un community manager de su equipo. En un mensaje enviado al bloque de diputados libertarios explicó que la persona que administra su Instagram “copió un link de una noticia y lo reenvió a grupos de WhatsApp”, lo que habría generado la asociación con la cuenta anónima.

Menem denunció además una “canallada sofisticada” y una operación interna para perjudicarlo. “La persona que maneja mi Instagram copió un link de una noticia random”, escribió. Y agregó: “Mucho cálculo. Todo más allá de un error involuntario del CM”. La explicación no convenció demasiado dentro del oficialismo.

Uno de los tuits de la cuenta de X que se le atribuye a Martín Menem.

Cerca de Caputo insistían en que la cuenta tenía acceso a información reservada de la mesa política y de decisiones internas del Gobierno. Del otro lado acusaban al asesor presidencial de montar una operación para desplazar políticamente a los Menem y quedarse con más poder.

La convivencia entre Santiago Caputo y el tándem Karina-Lule-Martín Menem aparece cada vez más deteriorada.

El escándalo por la cuenta de X @PeriodistaRufo, se profundizó al caer la tarde con otra derivación: la pelea por el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. El caputismo le atribuye a Karina Milei y el clan Menem proteger al presiden te de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al propio Toviggino, que además es el dueño del canal de streaming Carnaval, donde el periodista Mauro Federico tomó la pelea interna por redes de los jovenes libertarios. Stefania Indira Conesa, pareja de Mauro Federico, vinculado a Toviggino, publicó un durísimo mensaje contra Santiago Caputo.

Lo acusó de “comprar medios”, “callar periodistas con plata de YPF” y montar el supuesto “fiasco de la opereta Rufus” para evitar perder el control de la SIDE y los fondos reservados. También sostuvo que Karina Milei y Martín Menem, con respaldo de Sebastián Pareja, ya tendrían “con un pie afuera de la Rosada” al principal estratega presidencial.

Las Fuerzas del Cielo interpretaron ese mensaje como una señal política y rápidamente vincularon a Carnaval Stream con una supuesta ofensiva contra Caputo. El propio asesor presidencial salió a responder desde X: “La mujer de Mauro Federico. El de Carnaval. Ese canal pedorro de streaming de Toviggino que desde hace poco se enfoca en pegarle a un sector específico del gobierno. Me pregunto por qué”. Antes incluso había advertido desde su cuenta oficial que no se sorprendieran si aparecía “alguna operación” contra un sector del Gobierno.

La pelea se amplificó con dirigentes y tuiteros libertarios cercanos al Gordo Dan, como Alejandro Sarubbi Benítez y TraductorTeAma, que insinuaron una coordinación entre Toviggino, Carnaval Stream y el entorno de Martín Menem para desgastar a Caputo. Mauro Federico recogió el guante y respondió con otra amenaza política: “De las operaciones te encargás vos”, le dijo al asesor presidencial, al tiempo que le advirtió que “Francisco y Macarena” deberían “preparar la videocasetera” porque, según afirmó, terminarán “de detonar tu sueño húmedo de controlar la SIDE”. El conflicto, una vez más, desnuda la grave falencia de conducción política de Javier Milei, que ya tiene esta pelea interna descontrolada y que no tiene perspectivas de encaminarse, porque incluso intervienen sectores ajenos al Gobierno.

El otro problema tiene a Patricia Bullrich como protagonista. La ministra y senadora entiende que una alianza entre el PRO y La Libertad Avanza será “inevitable” para evitar una vuelta del peronismo al poder. Esa posición también la comparten Cristian Ritondo y Diego Santilli, que ya imaginan un esquema electoral conjunto para 2027.

“Eso es lo que quieren Patricia, Ritondo y Santilli para que no gane el peronismo, porque el escándalo Adorni se consume el capital político de Milei”, señalan cerca de Patricia Bullrich a iProfesional.

Bullrich incluso analiza competir por la Jefatura de Gobierno porteña para blindar electoralmente a los libertarios en la Ciudad de Buenos Aires en una PASO contra Jorge Macri por CABA. Pero cerca suyo reconocen que el escenario se volvió imprevisible. El escándalo judicial y político de Manuel Adorni, sostienen, amenaza con arrastrar a toda la administración Milei y poner en riesgo la reelección presidencial.

“Tenemos que estar preparados para cualquier escenario”, admiten en el bullrichismo. Eso significa que Bullrich podría ser candidata presidencial si Milei cae en las encuestas, en ese caso en una PASO con algun candidato de PRO, que podría ser Macri. Todo está abierto en las mesas políticas libertarias y macristas.

En paralelo, el denominado “círculo rojo”, empresarios y sectores de poder empezaron a sondear otra vez a Mauricio Macri, que coquetea con la posibilidad de volver a ser candidato presidencial. Y allí apareció Martín Menem para dinamitar cualquier intento de tregua. El riojano aseguró que una eventual candidatura de Macri “le haría un favor al kirchnerismo”. La frase cayó como una bomba en el PRO.

Cristian Ritondo salió al cruce con dureza y recordó que el macrismo combatía al kirchnerismo “mucho antes” de que los libertarios existieran políticamente. “Nunca fuimos funcionales al kirchnerismo”, disparó el jefe del bloque PRO en Diputados. Y remató con una chicana venenosa hacia los libertarios: “Cuando ellos estaban callados o no sé qué hacían de su vida, nosotros estábamos combatiendo al kirchnerismo hace más de 20 años con Mauricio Macri a la cabeza”.

En el PRO interpretaron las palabras de Menem como una declaración de guerra en medio de negociaciones subterráneas para construir un frente común. Jorge Macri también salió a respaldar al ex presidente y recordó que “todo el mundo tiene derecho a competir”. Mientras Bullrich intenta construir puentes, Martín Menem se dedicaba a prender fuego las redes sociales.

Confusión política y desgaste

En medio de esa pelea, Javier Milei siguió todo desde Olivos sin intervenir directamente. El Presidente observa cómo la interna consume energía política justo cuando el Gobierno atraviesa uno de sus momentos más delicados: la economía real no despega, los conflictos sectoriales aumentan, los salarios caen, la parálisis económica genera malestar social y los conflictos por corrupción crecen día a día.

El caso Adorni ya impacta sobre la imagen presidencial. Bullrich teme que el escándalo termine destruyendo el proyecto reeleccionista libertario. El PRO empieza a endurecerse. Macri vuelve a ser mencionado como posible candidato. Y las redes libertarias se transformaron en una batalla campal donde oficialistas se acusan mutuamente de operar cuentas fake mientras exponen miserias internas en tiempo real.

Como si faltara algo más para completar el clima de confusión, Milei salió a defender públicamente a José Luis Espert en el caso de Fred Machado y afirmó que el empresario era “inocente de narcotráfico” justo cuando Machado terminó declarándose culpable por lavado de dinero y fraude en Estados Unidos.

Las redes volvieron a estallar. Cuestionaron a Milei, reclamaron explicaciones de Espert y profundizaron la sensación de desorden político.

En el PRO observan todo con una mezcla de preocupación y fascinación. Porque mientras Bullrich intenta construir una alianza estratégica con La Libertad Avanza para evitar el regreso del kirchnerismo, los libertarios parecen decididos a librar primero una guerra civil entre ellos mismos. En el PRO no dejan de visualizar este deterioro del clima libertario como una oportunidad para Macri.

Por Mariano Obarrio-IP