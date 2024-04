Escándalo: Nuevo cruce entre “La Negra” Vernaci y Nancy Pazos

En Intrusos dieron detalles del nuevo cruce entre las dos periodistas que no se pueden ni ver.

Las dos tienen una personalidad muy fuerte y no se dejan pasar una. Es que La Negra Vernaci y Nancy Pazos cada vez que pueden se enfrentan y no dudan en decir lo que piensan. Esta vez revelaron en Intrusos (América) el encontronazo de las dos referentes del periodismo.

“Aparentemente se cruzaron en la puerta de la radio y se dijeron un poquito de cosas”, aseguró Marcela Tauro. “Vernaci le pasó factura a Nancy y le dijo, ‘falsa, vos que hablas mal de mí”, agregó Tauro.

Por los rumores que empezaron a correr fueron a buscar a Nancy para que diera detalles de lo sucedido. “No, no la invité a mi cumpleaños, y no me dio ningún regalo. Se dicen pavadas. Estábamos acá las dos, yo justo entraba a la radio y ella salía y me dijo, ‘¿Qué me sonreís ahora? Si hablas mal de mí’. Yo me lo tomé en broma, la verdad. Yo me maté de la risa”, expresó Nancy Pazos en Intrusos (América).

Sobre el comentario que recibió, Nancy Pazos opinó: “En todo caso La Negra se tendría que asombrar si alguien habla bien de ella. ¿Me entendés? Porque tiene ese carácter de mier….. Es que nosotras somos de armas tomar. Después que me dijo eso, yo seguí hablando con la persona que estaba conmigo”, aclaró Pazos.

“Después de eso no la crucé de nuevo, pero si la veo le voy a volver a sonreír”, blanqueó Pazos sobre la actitud que piensa tomar.

Y luego aclaró en parte el motivo de su enfrentamiento:“A mí lo que no me gustó fue lo que hizo el año pasado con los auriculares (los tiró al piso porque no escuchaba) y lo dije públicamente, y eso no le cayó bien”.