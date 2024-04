Escándalo en Arabia Saudita: el Al-Ittihad de Marcelo Gallardo perdió 4-1 la final de la Supercopa y un espectador atacó a latigazos a un jugador

El conjunto del Muñeco cayó ante Al-Hilal de Jorge Jesus, el estratega que estuvo al frente del Flamengo en la Copa Libertadores del 2019. Luego del encuentro hubo incidentes

El equipo de Marcelo Gallardo volvió a estar en el centro de la escena, luego de la dolorosa derrota que sufrió por goleada en la final de la Supercopa de Arabia Saudita. Fue una noche de emociones dispares en el espectáculo que se desarrolló en el Mohammed bin Zayed Stadium, dado que el Al-Hilal selló una aplastante victoria por 4 a 1 sobre el Al-Ittihad, una conquista que consolidó su invicto y prolongó la pesadilla que sufrió el Muñeco ante los equipos del estratega portugués Jorge Jesús.

El enfrentamiento revivió la rivalidad entre los entrenadores que se habían visto las caras en la final de la Copa Libertadores del 2019. En aquella edición que se resolvió en Lima, Napoleón estaba al frente de River Plate y el DT lusitano comandaba al Flamengo. Y el Mengao se quedó con el trofeo más codiciado de Sudamérica, en un recordado partido que tuvo como figura a Gabigol.

El partido comenzó con el dominio permanente del Al-Hilal, con la destacada actuación del delantero brasileño Malcom, quien celebro dos goles determinantes en el inicio y el cierre del duelo (a los 5 y 89 minutos), respaldados por los tantos de Salem Al-Dawsari y Nasser Aldawsari. En tanto que Abderrazak Hamdallah había establecido el empate parcial para el Al-Ittihad, pero no fue suficiente para detener el dominio del equipo de Jorge Jesús.

El resultado no solo aseguró la conquista nacional para el campeón de la Supercopa de Arabia Saudita, sino que también extendió su invicto a una cifra récord de 28 triunfos consecutivos,. una impactante marca que supera a la establecida previamente por The New Saints FC de Gales en 2016, y al legendario Ajax de Johan Cruyff en la temporada de 1971-72.

La ausencia de la estrella brasileña Neymar, quien aún se recupera de una lesión en los ligamentos cruzados, no parece haber afectado al Al-Hilal. La estrella surgida del Santos, quien solo pudo disputar cinco partidos con el equipo árabe, estuvo presente en el estadio para apoyar a su equipo desde los palcos.

Lo que significó alegría para algunos, se convirtió en una bronca insostenible para otros. Incluso algunos espectadores presentes no pudieron contener sus impulsos e intentaron agredir a los futbolistas del Al-Ittihad. En unas imágenes que se viralizaron a través de las redes sociales se puede observar cómo un fanático sacó una especie de látigo (también podría ser un cinturón) con el que intentó golpear a Abderrazak Hamdallah, el autor del único tanto de su equipo que respondió con insultos arrojando una bebida al agresor.

Incidentes luego de la derrota del equipo de Gallardo

Un cabeza de jerga insultando a un futbolista del Al-Ittihad, el jugador va y le avienta agua, y el cabeza de jerga comienza a darle latigazos JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJ pic.twitter.com/lBiV6ufgoo — Rhevolver (@Rhevolver) April 11, 2024

Con esta victoria, Jorge Jesus y su Al-Hilal sigue construyendo un legado impresionante, dejando una marca indeleble en el fútbol asiático, mientras que Marcelo Gallardo enfrenta una vez más la dura realidad de su rivalidad con el estratega portugués.

Vale recordar que desde el desembarco del ex River en el banco de suplentes, se sucedieron los chispazos con Karim Benzema, quien ya había tenido problemas con el portugués Nuno Espíritu Santo, el anterior técnico que se marchó precisamente tras una pelea con el ex goleador del Real madrid. Según Fabrizio Romano, el gurú de las transferencias en Europa, el atacante evaluará ofertas a mitad de año para buscar un nuevo destino. “Ya veremos, para mí lo más importante es estar aquí de momento, veremos qué pasa en el futuro”, declaró el francés. Y concluyó: “Cada día hay muchas novedades. Ya veremos”.

LAS POSTALES DE LA FINAL

Al Hilal, el campeón de la Supercopa de Arabia Saudita. Foto: REUTERS/Stringer

El brasileño celebró el título con sus compañeros. Foto: REUTERS/Stringer

Neymar siguió las acciones desde el palco. Foto: REUTERS/Stringer

El Muñeco no puede ocultar su fastidio. Foto: REUTERS/Stringer

La preocupación de Marcelo Gallardo. Foto: REUTERS/Rula Rouhana

Karim Benzema se sacó la medalla del subcampeonato. Foto: REUTERS/Stringer

El francés mastica la bronca de la derrota. Foto: REUTERS/Stringer