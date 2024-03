Es heladero, contó que tiene que pagar $1.500.000 de luz y se volvió viral

Lucas compartió su preocupación en una publicación en las redes sociales y amplió su malestar : “Le tuvimos que decir a dos empleadas que no vengan más”, contó.

Lucas González está desesperado, a tal punto que decidió utilizar sus redes sociales para expresar el drama que está atravesando en su heladería: “Anunciando una crónica de una muerte de comercio. Increíble. Así no se puede seguir”.

El comerciante, casado y con dos hijos, eligió no mostrar su cara ni tampoco su heladería por temor a que sufrir algún “reto” de la franquicia. Entre abril y mayo, el heladero deberá pagar más de $1.500.000 de luz.

“No sé de quién es la culpa, quién tiene razón y quién no, pero así nos matan”, completó en su publicación. En diálogo con TN, reveló que en marzo pagó $860.000 de alquiler por un local de 90 metros cuadrados ubicado en una esquina céntrica de la localidad de Alta Gracia, en la provincia de Córdoba.

“El mes que viene se me va $1.200.000. Tengo seis empleados, son aproximadamente $3.000.000 de gastos, más otro millón de cargas sociales e ingresos brutos. A eso hay que sumarle que todo el mundo está pagando con tarjeta, no hay efectivo en la calle”, sostuvo.

La factura que deberá abonar el heladero dentro de pocos días (Foto: Lucas González).

En la boleta de luz de abril, Lucas deberá pagar antes del vencimiento $663.603,40. En mayo, la suma aumenta a $932.911,60. El comerciante detalló que los montos de las facturas previas: “En diciembre de 2023 fue de $258.000. Luego $370.000 en enero y febrero, con un leve incremento de $377.000 en marzo”.

“Te chupan y te descuentan de todos lados, desde los impuestos municipales hasta los aportes sindicales. Vendiendo café y cucuruchos de helado no es tan fácil juntarla”, dijo.

Lucas expresó: “No quiero ser drástico, pero dicen que el mes que viene es peor. Y ante un escenario así lo primero que un comerciante deja de hacer es pagarle al Estado. Se achica por ese lado”.

El posteo que realizó el comerciante (Foto: Facebook Lucas González).

El comerciante aseguró que su situación es la misma que atraviesan el resto de los comerciantes de Altagracia: “Están todos desesperados. No sé qué va a pasar. El incremento del costo fijo es altísimo, porque todos los servicios aumentaron mucho y las ventas están caídas entre un 40 y un 50% en algunos rubros”.

Lucas continuó: “No hay plata en la calle, eso hace que no tengamos ventas. Y todos aumentan, porque como todos reacomodan precios, también lo hacen ellos”.

En mayo, el incremento de la factura supera los $930.000 (Foto: Lucas González).

El dueño de la heladería precisó que actualmente tiene a seis empleados y que paga alrededor de $3.000.000 de sueldos mensuales. A ese monto debe agregarle $1.000.000 de ingresos brutos y cargas sociales.

“Ya tuve que achicar a dos empleadas que venían trabajando durante la temporada. A quienes habitualmente, cuando termina la temporada, nosotros en la heladería las dejamos por lo menos los fines de semana para que trabajen con nosotros. Bueno, ahora no, ni siquiera los fines de semana”, relató.

Y agregó: “Lamentablemente tenemos que ahorrar en el uso de lo que sea el aire acondicionado. Buscarle la vuelta a promociones, seducir a la gente por ese lado”.

Los comerciantes de Altagracia, en protesta por el costo de la energía eléctrica, harán un corte programado de luz el próximo jueves, a las 19.15, bajo la consigna “que la luz no apague los comercios”.

“Yo participo de dos grupos de los comerciantes acá en Altagracia y es preocupante. Hay comercios que van derecho a bajar la persiana. A este ritmo no sé qué va a suceder, es una lotería. Nosotros todavía estamos parados, pero no sé, sinceramente me cuesta mucho decir qué vamos a hacer en dos meses”, completó.

Por Mauricio Luna-TN