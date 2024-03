Ernestina Pais internada: llegó al hospital con un delirio místico

Aunque el hermetismo es total en su entorno más cercano, se conoció que la artista presentó un delicado cuadro por lo que fue ingresada a un centro médico.

En el mes de febrero, Ernestina Pais visitó el estudio de LAM (América TV) y contó que estuvo internada en una clínica de salud mental. “Me autointerné”, dijo en ese momento, y habló del proceso que vivió estando en ese centro.

Ahora, en las últimas horas se conoció que la artista fue internada nuevamente, y hay preocupación por su estado actual. En el programa de Ángel de Brito contaron que cuando comenzó a circular la información, la producción se contactó con Ernestina para consultarle al respecto y su respuesta sorprendió a todos.

“Se reía eufóricamente. Decía que era mentira, que ella estaba en Uruguay… que dejemos de inventarle internaciones. Lo negaba categóricamente”, revelaron. También contactaron a Federica, su hermana, quien prefirió no decir nada porque “no le correspondía”.

Ernestina Pais fue internada en las últimas horas y se habla de un traslado a un neuropsiquiátrico.

Fue entonces que, Yanina Latorre contó detalles de la internación de Ernestina Pais. “Está fracturada… llegó con un delirio místico y varias cosas más”, comenzó diciendo la angelita. Y más adelante, agregó: “Un acompañante que no sé quién es llegó con ella al Cemit. Hay un hermetismo total… su teléfono está apagado”, señaló.

Otro dato importante que reveló la panelista de LAM, es que por el delicado cuadro que habría presentado la artista “la idea era trasladarla a un neuropsiquiátrico, pero no sé si ocurrió o no, pero hasta donde sé no hay denuncia policial”.

Cuando mencionó esto, Fernanda Iglesias le consultó por qué hablaba de denuncia policial y Latorre le explicó: “Con el dato que a mí me pasan debería haber denuncia policial… para mí debería haber por todo lo que pasó y cómo llegó”, mencionó.

El día que Ernestina Pais habló de su “autointernación”

En diálogo con LAM (América TV) el mes pasado, Ernestina Pais habló de su internación en una clínica de salud mental.

La conductora dijo sin vergüenza: “Sufrí mucho por compañeros que se quedaban sin laburo. Vi morir a dos compañeros en un año. Fue mucha tristeza en ese año y dije ‘¿sabés qué? Esta tristeza me la voy a permitir’. Dije ‘voy a juntar todas las tristezas y las que vengo ocultando bajo la alfombra’”.

Sobre cómo fue la experiencia, relató: “Me aburrí de la terapia, así que me autointerné. Me fui a un lugar donde controlaba el teléfono. Estuve todo enero. Hice todo lo que podía hacer para concentrarme en tratar de ver, visualizar cómo quería vivir. Me ocupé de eso”.

La conductora habló de sus días en una clínica de salud mental. Foto archivo.

“Era hermoso, vivía en una nube de pedos. Mis amigos tienen la teoría de que me metí en ese lugar para no enterarme de las cosas. Ahí me ordené mucho”, confesó con su clásico humor picante.

Luego detalló: “Me encontré con la Ernestina que siempre fui, pero que en algún momento, por el deber ser, todo el tiempo estaba ocultando mis vulnerabilidades. Loco, sí, soy vulnerable, tengo estos temas. Y no, no es algo para juzgar, es algo para hermanarse, abrazarse e ir para adelante. Y lo súper recomiendo en algún momento para cualquiera”.

Respecto a cómo eran las “reglas” y si tenía que cumplir alguna estadía mínima, explicó: “Yo podía irme cuando quería también. La pasé muy bien en las clases de teatro”.

Por Vanessa Rovas-RG