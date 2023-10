Ernestina Pais habló de la salud de su hijo

La empresaria y presentadora de televisión fue entrevistada en LAM.

Ernestina Pais estuvo en el ojo de todos los medios de comunicación después de que se dijera que había sufrido violencia familiar de parte de Benicio, su hijo. La empresaria eligió LAM y aclaró lo sucedido. La presentadora también reveló cómo es su estado de salud después de la internación.

LAM: ERNESTINA PAIS HABLÓ DEL ESCÁNDALO CON SU HIJO Y REVELÓ CÓMO ESTÁ SU ESTADO DE SALUD

En su momento, el periodista Pampa Mónaco explicó: “Hubo una confrontación familiar en el interior de la casa de Ernestina. La patrulla 66 es la que llega al lugar producto de la llamada que hace Alejandro Guyot, el papá de Benicio, quien notificó un conflicto en curso entre su exesposa y su hijo. La señora Ernestina Pais tenía lesiones leves, moretones en los brazos y algunas mordeduras.”

Ernestina Pais habló del escándalo con su hijo y de su estado de salud

La presentadora decidió hablar con LAM y aclaró la situación que vivió con su hijo. “Estoy bien, tuve que hacer reposo porque tuve una fuerte caída. Pude descansar”, explicó la empresaria. “Se habló de que viviste una situación de violencia con tu hijo”, le dijo la notera. “No, imaginate que me dio un dolor profundo, pero por suerte se aclaró rápido”, confesó Ernestina.

“Mi hijo se quiere matar, porque encima a él no le gusta salir en ningún lado. Me tiene prohibido subir una foto, es re bueno él. Se dijo que abandonó el colegio y no es así, debe materias. Lo pusieron en una imagen que no es, obvio que eso le molestó”, agregó Pais. “Por suerte tengo buenos colegas y las notas se levantaron rápido”, acotó.

Ernestina Pais aclaró el escándalo de su hijo: “No sé, pero si tengo mordeduras es por una noche hot, no tengo nada. Igualmente, quiero agradecer a la policía de género y violencia doméstica porque actuaron de ofició. Pero un poco exagerado porque no tengo ninguna mordida. Fue como una comedia mal escrita, una confusión”.