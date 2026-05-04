Equipos de los Hospitales Regional y Alvear de Comodoro Rivadavia se capacitaron en la “Ley Nicolás” y Gestión de Riesgos

Las actividades impulsadas por la Secretaría de Salud provincial buscan fortalecer la implementación del Plan de Calidad y Seguridad del Paciente en todos los hospitales cabecera.

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud provincial, desarrolló una intensa agenda de trabajo en la ciudad de Comodoro Rivadavia junto a los equipos de los Hospitales Regional “Dr. Víctor Manuel Sanguinett” y Zonal “Presidente Alvear”.

En tal sentido, durante dos días las referentes de la Dirección Provincial de Calidad y Seguridad del Paciente de la cartera sanitaria mantuvieron reuniones con los Comités de Calidad y Seguridad del Paciente y con áreas estratégicas de cada institución, además de brindar capacitaciones en la Ley Nacional N° 27.797, conocida como la “Ley Nicolás” de Calidad y Seguridad Sanitaria (a la cual Chubut es hasta el momento la única provincia que adhirió mediante la Ley Provincial I N° 834), y en Gestión de Riesgos.

Este trabajo en pos de la seguridad del paciente y de la calidad de los servicios que ofrecen los hospitales dependientes de la Secretaría de Salud, sucede luego de la reunión de la Red Provincial de Calidad y Seguridad del Paciente realizada semanas atrás en Rawson, con los comités hospitalarios dedicados a esta temática y las direcciones provinciales involucradas.

Capacitación, sensibilización y escucha

La sensibilización y capacitación en la “Ley Nicolás” y Gestión de Riesgos contó con una amplia participación de referentes de diferentes servicios y sectores de ambos hospitales, respecto a lo cual la Dirección Provincial de Calidad y Seguridad del Paciente de la cartera sanitaria valoró la oportunidad de reflexionar en torno a la gestión del riesgo “de manera transversal”, destacando “no solo la cantidad sino la representación de los participantes, así como los aportes que realizaron”.

En ese sentido, “un objetivo principal de estas reuniones es la escucha de los intereses, las necesidades y las propuestas de trabajo que tienen los propios equipos”, precisaron las referentes del área, agregando que “la planificación la realizamos cuando esa escucha ha tenido lugar en estas reuniones y podemos integrar la mirada de los equipos, teniendo en cuenta sus particularidades, necesidades y también sus experiencias previas”.

Luego de la capacitación, se realizaron encuentros específicos con equipos involucrados en Lesiones por Dependencia e identificación de pacientes, y la lista de verificación quirúrgica, para trabajar en estas líneas de acción. También se realizaron reuniones con líderes de calidad del primer nivel de atención.

Estas tareas estuvieron a cargo de las integrantes de la Dirección Provincial de Calidad y Seguridad del Paciente: Laura Pizzi (directora), Analia Sepúlveda, María Eugenia Marcon y Daniela Carmona, quienes brindaron diferentes capacitaciones específicas.

Continuidad del trabajo iniciado en 2025

La agenda de trabajo desarrollada por la cartera sanitaria en Comodoro Rivadavia también permitió dar continuidad a líneas de trabajo iniciadas durante el año anterior, como la implementación de los procedimientos operativos estandarizados (POE) y el fortalecimiento del triage en las guardias UMU (Unidad Médica de Urgencias).

Además, incluyó reuniones con personal de los laboratorios y con las Áreas Externas.

En ese contexto, desde la Dirección Provincial de Calidad y Seguridad del Paciente indicaron que estas jornadas de trabajo “producen un aprendizaje para nosotros”, valorando que “esta retroalimentación con los equipos es el fundamento de nuestra estrategia y metodología de trabajo”.

Cabe destacar que en los próximos días la Secretaría de Salud tiene planificado llevar adelante las mismas actividades de capacitación y articulación con los equipos de salud de los Hospitales de Puerto Madryn, Esquel y Rawson.

“Después de estas visitas presenciales, sostenemos las líneas de implementación a través de la Dirección Provincial de Calidad y Seguridad del Paciente, y seguimos comunicados a la distancia no solo con los comités sino con los líderes o referentes de implementación de cada línea de trabajo en los hospitales”, explicaron, agregando que “cuando detectamos la necesidad de una actividad presencial puntual, volvemos”.