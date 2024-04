Enzo Fernández fue operado en Inglaterra: el mensaje de su esposa en las redes sociales

El mediocampista del Chelsea posó por el quirófano para solucionar los problemas que le está generando una hernia inguinal

Con la mira puesta en la Copa América, que tendrá a la selección argentina como defensora del título, Enzo Fernández tomó la decisión de operarse para solucionar una hernia inguinal que lo viene aquejando desde el año pasado y luego de su paso por el quirófano en Inglaterra comenzará su rehabilitación para llegar óptimo desde lo físico a la cita continental que arrancará el próximo 20 de junio en Estados Unidos.

Luego de la cirugía, la esposa del jugador, Valentina Cervantes, publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que se encuentra abrazada al campeón del mundo en la camilla del hospital. “Vamos amor”, fue el mensaje de aliento de la mujer.

El mediocampista de 23 años ingresó al quirófano este jueves y se estima que su recuperación tendrá un plazo de tres a cuatro semanas. Según le confirmaron fuentes cercanas al ex jugador de River a Infobae, los médicos estiman que en menos de siete días podría estar nuevamente trotando en el campo para empezar a profundizar su rehabilitación.

El futbolista del Chelsea, que jugó 66 minutos el pasado martes 23 de abril en la goleada 0-5 sufrida ante Arsenal por la Premier League, decidió realizarse la intervención en una clínica de Londres con el consentimiento del cuerpo técnico de la Selección que encabeza Lionel Scaloni y con la mente puesta en su nuevo objetivo con la Albiceleste.

Enzo Fernández junto a su mujer, Valentina Cervantes, luego de la operación de la hernia inguinal (@valucervantes)

El pasado 10 de abril, Enzo Fernández dio una entrevista en la web oficial del Chelsea en la que realizó su autocrítica por el bajo nivel mostrado en los últimos meses, que dista de las expectativas personales y grupales. “Estoy intentando llegar ahí, a la versión de mí que se vio en el Mundial. Quiero sentirme como aquel Enzo, que jugaba en el Mundial”. Agregó que, aunque se siente cada día mejor, “todavía no me siento al cien por cien”.

El jugador argentino, quien ha sido un titular habitual en la alineación del Chelsea bajo la dirección de Mauricio Pochettino (solo Conor Gallagher y Axel Disasi disputaron más partidos ligueros que él en 2023/24), destacó que todavía se está adaptando al ritmo y la intensidad de la Premier League trabajando duro para conseguirlo. “No será fácil porque el Mundial ya pasó y todavía estoy creciendo como jugador y desarrollando mis habilidades, pero estoy buscando a ese Enzo. Quiero volver a sentirme completamente yo mismo”, afirmó.

Este bajón que reconoce el propio campeón del mundo generó algunos comentarios negativos, como el del ex futbolista inglés Darren Bent. “Enzo costó más de 100 millones de libras y sé que el argumento es ‘ha ganado la copa del mundo’, pero necesito que alguien me diga qué hace bien. No tiene idea de lo que sucede detrás de él defensivamente. Sus pases y su toma de decisiones son horribles”, criticó en declaraciones al medio Talk Sport.

El próximo objetivo de Enzo Fernández, más allá de recuperar su mejor versión dentro del campo de juego, será llegar en forma a la Copa América 2024 en la que Argentina debutará el 20 de junio en Atlanta ante Canadá por el Grupo A. Los campeones del mundo volverán a saltar a la cancha el 25 ante Chile, en Nueva Jersey, y cerrarán la fase frente a Perú el 29, en Miami.