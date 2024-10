Envidiosa: Netflix anunció cuándo se estrenará la segunda temporada

La ficción protagonizada por Griselda Siciliani, uno de los éxitos del momento en las plataformas, anunció su nueva entrega

“¿Cómo me ves? ¿me ves bastante bien? Porque yo creo que estoy un poco para el alta, como que me siento bastante regia”, dice Griselda Sicialiani y su terapeuta responde: ” Vamos a agregar una sesión más por semana, vas a venir dos veces por semana”. Así, Netflix anunció la segunda temporada de una de las series más vistas que todavía no tiene fecha confirmada de estreno para este verano.

Con 12 episodios en su primera temporada, es una de las series más vistas del streaming, tanto en la Argentina como en varios países de la región. Esta comedia romántica, producida por Adrián Suar y escrita por Carolina Aguirre, mezcla humor, romance y personajes entrañables para contar una historia que atrapa al público.

Griselda Siciliani y Martín Garabal en EnvidiosaAlina Schrwarcz / Netflix

La trama sigue a Vicky, interpretada por Griselda Siciliani, una mujer que, cerca de cumplir 40 años, enfrenta una profunda crisis emocional. Desesperada por cumplir su sueño de casarse, Vicky le da un ultimátum a su novio de toda la vida: o se casan o lo deja. Para su sorpresa, él decide abandonarla justo antes del casamiento, lo que desencadena en ella una serie de sentimientos encontrados, especialmente de envidia; cada vez que ve a sus amigas decide casarse.

Lorena Vega y Grisleda Siciliani como la terapeuta y VickyAlina Schrwarcz / Netflix

Decidida a rehacer su vida y alcanzar su sueño de formar una familia, Vicky comienza la búsqueda de un nuevo amor. Sin embargo, en el proceso, descubre que su mayor desafío no es encontrar al hombre perfecto, sino enfrentarse a sí misma y aprender a conocer su verdadera identidad y sus propios deseos.

La serie, más allá de los clichés típicos, aborda temas más profundos como la presión social de las mujeres por casarse al llegar a una cierta edad y formar una familia, y cómo las experiencias del pasado condicionan nuestras decisiones actuales. La dinámica entre Vicky y su terapeuta, con la paciencia inagotable de esta última, es uno de los puntos altos de la serie, que ofrece momentos de reflexión y humor en partes iguales.

Violeta Urtizberea, Pilar Gamboa y Barbara LombardoAlina Schrwarcz / Netflix

Con un elenco estelar, Griselda Siciliani brilla en la piel de Vicky, una mujer intensa y egocéntrica, que logra conquistar al público con su vulnerabilidad y su humor. A su lado, Esteban Lamothe interpreta a Matías, su vecino y eventual interés amoroso, mientras que Benjamín Vicuña encarna a un manipulador jefe que revive los traumas de abandono de la protagonista. El elenco se completa con figuras destacadas como Lorena Vega, su terapeuta, e interpretan a las amigas de Vicky: Pilar Gamboa, Marina Bellati y Bárbara Lombardo, siendo a la vez espejos de sus inseguridades y aspiraciones.

El futuro de Vicky

La primera temporada dejó a Vicky en una encrucijada emocional, mientras intentaba superar el dolor de la ruptura y al mismo tiempo buscaba su propio crecimiento personal. Con la confirmación de una segunda temporada para 2025, genera expectativas en la evolución de su protagonista: ¿Seguirá Vicky empeñada en encontrar el amor ideal o finalmente aprenderá a valorarse a sí misma más allá de los estándares impuestos por la sociedad? La segunda temporada promete seguir explorando las complicadas relaciones de la protagonista con sus amigas, su familia y, sobre todo, consigo misma.

Griselda Siciliani durante una escena de la primera temporada de la EnvidiosaAlina Schrwarcz / Netflix

Este próximo verano, Netflix estrenará la segunda temporada. Una buena noticia para los fans que ya se ganó la ficción.

