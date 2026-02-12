Enviado de Trump a Minneapolis anuncia retirada de ICE

El ‘zar’ fronterizo de Trump, Tom Homan, dijo que una reducción de las fuerzas de control de inmigración de ICE en Minnesota está en marcha esta semana y la próxima, y ha propuesto que la operación allí concluya.

“He propuesto, y el presidente Trump ha estado de acuerdo, que esta operación especial concluya” en el estado de Minnesota (norte), dijo el responsable en una rueda de prensa en la capital estatal, Minneapolis. “Ya se inició una reducción significativa esta semana y continuará la próxima semana” explicó.

La llegada de agentes migratorios a las principales ciudades de Estados Unidos, el objetivo personal de Donald Trump de alcanzar un millón de deportaciones, un fuerte aumento de la financiación de la agencia y del reclutamiento de agentes, así como la detección de conductas violentas y en ocasiones letales por parte de la agencia en las calles, lo mismo contra inmigrantes ilegales que legales o ciudadanos estadounidenses, han desatado fuertes críticas, masivas protestas y estrategias comunitarias de resistencia en el país, especialmente en Minneapolis, en las últimas semanas.

Fuente: DW