Entraron dos veces a robar una casa se sacaron una foto en el jacuzzi y siguen libres

Ocurrió en La Plata. Los delincuentes ingresaron a su vivienda dos veces un lapso de tres días. La víctima informó que la Policía no puede arrestar a los ladrones porque “no le dan la orden de detención”.

Una mujer de Villa Elisa, partido de La Plata, sufrió dos robos en un lapso de tres días por los mismos delincuentes, quienes no solo desvalijaron su casa, sino que también se fotografiaron en su jacuzzi y compartieron la foto en sus redes sociales. El pasado jueves fue el primer robo y el otro fue el domingo. El hijo de la víctima denuncia que la Policía identificó a los ladrones, pero hasta el momento no fueron arrestados ”porque no le dan la orden de detención”.

Los sucesos ocurrieron en una casaquinta ubicada en la calle 15, entre 421 bis y 422, en la localidad de platense de Villa Elisa. Cuando la mujer llego a su casa cerca de las 9:30 del jueves, descubrió que la heladera estaba abierta y que había una olla con comida en la cocina.

De inmediato esto llamó su atención dado que todo estaba en su lugar cuando se fue. Fue entonces cuando se dirigió al galpón y uno de los ladrones que tenía la cara tapada con un pañuelo la sorprendió. Enseguida apareció su cómplice.

La mujer intentó escapar, pero uno de los delincuentes la detuvo y le cubrió la cabeza con una bolsa de arpillera. Acto seguido, la amenazaron para que les entregue dinero. La señora les entregó $50.000 que tenía en su cartera y sumado a ello se llevaron un televisor y el celular.

Previo a la huida, los ladrones la ataron para asegurarse de que no pudiera llamar a la Policía. A pesar de esto, sus gritos alertaron a los vecinos quienes de inmediato llamaron al 911.

Segundo robo en la vivienda de Villa Elisa

No terminó todo allí. El pasado domingo, las mismas personas que la asaltaron tres días antes, regresaron a la vivienda.

“Se llevaron todo lo poco que no se habían llevado”, contó Ezequiel Jahir Oslé, hijo de la víctima, a través de su cuenta de X. Y destacó que los delincuentes viven a tan solo tres cuadras de la casa de su mamá y que la Policía los identificó pero “no los puede detener porque no le dan la orden de detención”.

Además señaló que ya realizaron seis denuncias. Según precisó Ezequiel Jahir Oslé, esperan que la Justicia dicte las órdenes para que la Policía pueda accionar contra estos delincuentes que, insiste, se pasean por la zona sin inconvenientes.

Sumado a las dos violentas situaciones, Ezequiel compartió la imagen de uno de los acusados que se tomó el tiempo de tomarse una foto dentro del baño de la casa. El mismo ladrón fue el que se la sacó y la publicó en sus redes sociales.

