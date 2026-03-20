Encuesta suma presión a Milei y Caputo: cuánta gente no llega a fin de mes y cómo impacta en el Gobierno

El sondeo exhibió las dificultades que enfrenta la economía familiar, en medio del repunte inflacionario. La luz de esperanza del Gobierno

En momentos en que el gobierno de Javier Milei reconoce, a través del ministro de Economía, Luis Caputo, un “retroceso” en materia de inflación, una nueva encuesta suma presión al plan económico al exhibir que seis de cada diez argentinos no llegan a fin de mes o tienen cada vez más dificultades para ello, mientras que por primera vez la desaprobación de la gestión supera el 50%.

Se trata de la encuesta de marzo la consultora Tendencias, que indagó principalmente en la situación económica de las familias, el nivel de endeudamiento que enfrentan y las expectativas para el próximo año, que también fueron mayoritariamente negativas. Con un agregado: ya son más los que responsabilizan al gobierno de Milei que a la gestión anterior de Alberto Fernández.

Ese cambio en la perspectiva de los ciudadanos también fue registrado por un estudio anterior de la firma Zuban Córdoba del que dio cuenta iProfesional, por lo que se advierte un patrón. En cualquier caso, esta situación afecta la situación política del Gobierno, que mantiene una base sólida de apoyo pero empieza a sentir un desgaste.

En efecto, al medir la intención de voto para 2027 la encuesta arrojó que Milei cosecha casi el 40% y se mantiene como favorito mientras que la evaluación positiva sobre la gestión está por arriba de ese nivel, pero entró en una fuerte caída que la ubica 11 puntos por debajo de la desaprobación.

Nueva encuesta y presión para Milei y Caputo: cuánta gente no llega a fin de mes

El sondeo de Tendencias se hizo sobre 3.417 casos entre el 9 y el 14 de marzo, un momento muy puntual: fue en medio de la lluvia de críticas que recibió el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus viajes y cuando recién empezaban a asomar las nuevas revelaciones sobre el caso $LIBRA, según consignó la propia consultora.

Los resultados sobre la situación económica fueron notablemente negativos. El 41,3% de los consultados afirmó que no llega a fin de mes mientras que un 22,5% dijo que “tuvo que recortar gastos” para hacerlo. Si se suman ambos segmentos, el 63% enfrenta dificultades económicas en mayor o menor medida.

En tanto, el 20,9% señaló que llega a fin de mes pero “ya no puede ahorrar” y apenas el 15,3% dijo tener ingresos suficientes para ambas cosas. Es decir que solo el 36% no padece hasta ahora problemas económicos graves, lo que marca un claro contraste.

Por otra parte, al ser consultados sobre las deudas del hogar, el 42,1% señaló que está “algo” o “muy endeudado”. El 28,1% dijo no tener deudas y el 24,4% tiene “deudas planificadas, manejables”.

El 41,3% de los consultados afirmó que no llega a fin de mes, según una encuesta de Tendencias

Cambio de tendencia: Milei ya es “más responsable” que el gobierno anterior

Otro aspecto que midió la encuesta de Tendencias y que mete presión sobre el plan económico tiene que ver con las expectativas: solo un 31,8% cree que su economía familiar mejorará en el próximo año, mientras que un 44,2% piensa que estará peor y un 15,3% considera que estará igual.

El cuadro de situación empieza a tener lógicos efectos políticos. El primero es que al preguntar “a quién atribuye más los problemas actuales de la economía” el 43,3% responsabiliza al gobierno de Milei mientras que el 33,3% señala “la herencia recibida” de la gestión de Alberto Fernández Cristina Kirchner y Sergio Massa.

¿A quién la gente le atribuye más los problemas actuales de la economía?

Se trata de un cambio de tendencia muy sensible para Milei, dado que hasta fines de 2025 todavía eran más las personas que acusaban a la gestión anterior por la situación económica, lo que le daba a al oficialismo un margen discursivo importante para justificar las dificultades derivadas del ajuste.

La cuestión central es que no es la primera encuesta que se encuentra con este diagnóstico: días atrás un relevamiento de Zuban Córdoba mostró que el 46,9% responsabiliza por la situación al actual Gobierno y el 41,6% a las decisiones del anterior. Distintos números, misma tendencia.

El impacto sobre el Gobierno: ¿qué evaluación tiene la gestión?

El otro efecto político de esa problemática situación económica que ya emerge en distintas encuestas se da en la imagen o la evaluación sobre la gestión del Gobierno nacional. La consultora Tendencias destacó en su informe que “por primera vez desde el inicio de la gestión, la evaluación del Gobierno pasa a ser mayoritariamente negativa“.

La imagen negativa sobre la gestión alcanzó el 55,7% en marzo, con un crecimiento de 6,3 puntos porcentuales desde diciembre, igual a la caída que tuvo la evaluación positiva al pasar de 50,6% en diciembre a 44,3% en marzo.

Por primera vez desde el inicio de la gestión, la evaluación del Gobierno pasa a ser mayoritariamente negativa

Esto pega también en la percepción sobre la capacidad del gobierno de Milei para “resolver los problemas”, justo cuando ingresa en la segunda mitad de su mandato. El 46,1% de los encuestados señaló que “no está en condiciones de resolverlos, los está agravando” mientras que el 34,6% sostuvo que “está logrando resolver los problemas principales”.

La intención de voto: Milei conserva su núcleo duro pese al desgaste

Ese 34% que considera el Gobierno está resolviendo los problemas más importantes y el 44% de aprobación sobre la gestión -más allá de la caída de los últimos meses- sugieren que Milei conserva una base de apoyo importante a pesar de los problemas económicos.

La encuesta dio con esto mismo al indagar en la intención de voto para las elecciones presidenciales de 2027, donde Milei se ubicó primero con el 38,1%, seguido por el gobernador bonaerense y referente peronista Axel Kicillof con el 33%.

En tercer lugar apareció la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman con el 11,4% y detrás suyo quedó el exgobernador de Córdoba y excandidato presidencial Juan Schiaretti con el 4,8%.

Milei, Kicillof, Bregman y Schiaretti tienen la mayor intención de voto para presidente en 2027

No obstante, en la encuesta hubo una curiosidad con Bregman: quedó primera en el ranking de imagen con 42,1% de positiva, seguida por Kicillof (41,6%), Cristina Kirchner (41,2%) y en cuarto lugar Milei (41%). Es algo que hasta ahora no se vio en ningún otro relevamiento.

En cualquier caso, el eje central de esta nueva encuesta estuvo en la situación económica y en el desgaste que empieza a generar sobre el gobierno de Javier Milei, con el consecuente desafío que esto implica para el programa que comanda Luis Caputo. El oficialismo conserva una base de apoyo alta, pero empiezan a verse cambios que lo obligarán a estar atento.

Por Pablo Sieira-IP