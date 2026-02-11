Encuesta: Patricia Bullrich es la funcionaria con mejor imagen y supera a Milei

Un relevamiento de la consultora Giacobbe & Asociados sobre imagen positiva y negativa de dirigentes argentinos en 2026 ubicó a Patricia Bullrich como la funcionaria con mejor valoración social.

Según el informe, Bullrich encabeza el ranking con 44% de imagen positiva, seguida por el presidente Javier Milei, que alcanza el 42,8%. En tercer lugar aparece el gobernador bonaerense Axel Kicillof, con 25,6%.

Más atrás se ubican el expresidente Mauricio Macri, con 23,2%; la exmandataria Cristina Kirchner, con 21,9%; y la vicepresidenta Victoria Villarruel, con 19,2%.

El estudio también incluyó datos de clima social y posicionamientos políticos. Entre ellos, se destaca que el 67% de los consultados consideró a Cristina Kirchner “una persona del pasado”, un dato que da cuenta del nivel de desgaste de su figura en amplios sectores del electorado.

Otro punto relevante del informe es que el 63% se manifestó a favor de bajar la edad de imputabilidad, una demanda asociada a políticas de seguridad más duras. Este posicionamiento social se vincula con el perfil de Bullrich, quien fue ministra de Seguridad Nacional entre 2023 y 2025 y construyó su trayectoria pública con un discurso centrado en el control del delito y el endurecimiento penal.

En ese marco, la alta imagen positiva de Bullrich aparece asociada a una sintonía con sectores de la sociedad que reclaman medidas firmes en materia de seguridad y justicia, ejes centrales de su gestión y de su posicionamiento político.

En paralelo a los resultados de la encuesta, en los últimos días Bullrich volvió a quedar en el centro de la agenda política al anunciar un acuerdo con distintos bloques del Senado para avanzar en una reforma laboral, un tema que la mantiene activa en la discusión parlamentaria y en la escena pública.

Fuente: Revista Noticias