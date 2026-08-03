Encuesta: el 65% desaprueba a Milei y el 61,9% votaría por un cambio el año que viene

El 64% de los entrevistados piensa que Argentina va en la dirección incorrecta.

Un estudio reciente de la consultora Zuban Córdoba y Asociados afirma que hay una importante caída en el respaldo de la sociedad al gobierno de Javier Milei, impulsada por la visión sobre el rumbo de Argentina y la situación económica personal de los ciudadanos.

Esta encuesta, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas (NA), indica que la desaprobación a la gestión libertaria ya superó el 65%, y la mayoría de los consultados afirma que escogería una alternativa diferente a La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones presidenciales del año que viene.

El relevamiento muestra un complejo escenario para LLA:

- El 65,3% de las personas encuestadas desaprueba la gestión nacional, frente a solo un 33,4% que la aprueba.

- La imagen negativa del presidente Milei es del 61,3%, mientras que su imagen positiva es de 33,4%.

- El 64% de los entrevistados piensa que Argentina va en la dirección incorrecta, frente al 30% que opina que va por el camino correcto.

- Consultados sobre su situación personal respecto al inicio del mandato de Milei, el 53,9% aseguró estar peor, un 14,4% aseguró seguir igual de mal y solo el 13,2% dijo estar mejor.

- De cara a las elecciones presidenciales del año que viene, el 61,9% de los consultados expresó que votaría por un cambio del gobierno actual, mientras que apenas un 33,4% apoyaría la continuidad.

Consultados sobre la preferencia por espacios políticos para 2027, el Peronismo lidera la intención de voto general, con variaciones entre el 31,3% y el 35,3%, dependiendo de las opciones presentadas, seguido por La Libertad Avanza (entre el 28% y el 33,8%). El PRO quedó tercero, con un 17,3%, mientras que fuerzas como el Frente de Izquierda varían entre el 4,4% y el 6,6%.

El informe que muestra una pequeña ventaja de Milei para las elecciones presidenciales 2027

Clarín armó un informe usando como base 17 encuestas nacionales que se conocieron el último mes, en el cual determinó que el 59% de los argentinos considera “mala/peor que el año pasado” la situación actual, y un 49% reconoció tener, de cara al 2027, expectativas económicas pesimistas. Por otra parte, un 24,7% afirmó estar “bien/mejor” que en 2025; y 31,7% se mostró optimista para el futuro.

Con respecto a la intención de voto, según este informe, La Libertad Avanza supera por 5,4 puntos al peronismo K: 31,5% a 26,1%; en tercera posición queda el PRO con 6,9%; en cuarta posición la Izquierda con 6,4%; y en quinta posición Provincias Unidas con 3,4%. No sabe/No contesta obtuvo un 16,9%. Y Otros/Blanco/Nulo un 8,8%.

Con respecto a los candidatos que podrían enfrentarse en una primera vuelta, Javier Milei obtuvo 29,9% y Axel Kicillof 27,3%; la tercera posición es para Myriam Bregman, con 9,9%. Otros obtuvo el 8,6%; Blanco/Nulo el 10,2%; y No sabe/No contesta el 14,1%.

Finalmente, en referencia a un posible balotaje, según el informe de Clarín, Milei obtuvo el 43,5%, Kicillof el 41%; quedando un 5,8% de Blanco/Nulo y un 9,7% de No sabe/No Contesta.

Fuente: Perfil