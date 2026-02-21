Encuesta: el 48% no quiere volver al pasado pero el 67% dice que la situación económica actual es “muy mala”

Un informe de Pulso Research analizó la aprobación del Gobierno, el ánimo social frente al ajuste y la asignación de responsabilidades por la crisis. El relevamiento mostró una tensión entre malestar económico y expectativas abiertas sobre el rumbo político.

Una encuesta de Pulso Research evaluó la aprobación del gobierno de Javier Milei, la percepción sobre la economía y la atribución de responsabilidades por la crisis. El estudio expuso una tensión marcada: mientras el 47,8% señaló al Gobierno anterior como principal responsable de la situación económica, el 67,1% calificó el presente del país como negativo o muy negativo.

El director de la consultora, Juan Adaro, explicó que esa brecha se vincula con la expectativa que aún conserva un sector de la sociedad y con la falta de un liderazgo opositor definido que canalice el malestar.

Según precisó, aunque la evaluación económica es mayoritariamente crítica, una porción relevante de los consultados mantiene margen de confianza hacia la administración actual.

Además, sostuvo que “existe un porcentaje muy alto en cuanto a la percepción de que ‘lo peor del ajuste’ está transcurriendo en este momento o que está por venir. Así y todo, la esperanza se mantiene en niveles altos“.

Evaluación de la gestión y percepción económica

Frente a la consulta sobre la gestión del gobierno de Javier Milei, el 45,7% la evaluó de manera negativa, mientras que el 44,9% expresó una opinión positiva, lo que reflejó un escenario de paridad.

Ante la pregunta por la situación económica del país, el 67,1% la consideró negativa y el 26,7% positiva.

En cuanto a la economía personal, el 69,5% afirmó atravesar una situación desfavorable y el 27,7% sostuvo que su presente es positivo.

En relación con la responsabilidad por el contexto económico, el 47,8% atribuyó el cuadro actual a decisiones adoptadas por el gobierno anterior, mientras que el 38,9% señaló a Javier Milei como principal responsable.

Ajuste fiscal y expectativas

Respecto de la orientación del ajuste, el 42,3% opinó que el Gobierno no está recortando donde corresponde. Un 34,4% indicó que algunas medidas son adecuadas y otras no, y sólo el 16% sostuvo que el ajuste se aplica en los sectores correctos.

Ante la pregunta sobre el momento más crítico del programa fiscal, el 39,4% respondió que lo peor aún está por venir. El 30,9% consideró que el tramo más duro transcurre en la actualidad y el 19,3% afirmó que ya quedó atrás.

En cuanto al impacto del ajuste fiscal, el 38% señaló que la política económica empeoró la situación del país. El 24,6% indicó que no produjo cambios y el 26% afirmó que mejoró el escenario económico.

Liderazgo opositor

Sobre el liderazgo de la oposición, el 50,2% manifestó que no identifica a ningún referente o no sabe quién encabeza ese espacio. El 14,6% mencionó a Cristina Kirchner y el 13,8% a Axel Kicillof, que en conjunto reunieron el 28,4%. Un 6,7% consideró que el principal opositor del oficialismo es el propio Javier Milei.

La encuesta, realizada entre el 2 y el 9 de febrero sobre 2.175 casos, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/- 3,5 puntos porcentuales, reveló un escenario atravesado por una doble dinámica: una mayoría crítica de la situación económica actual y, en paralelo, un segmento amplio que atribuye el deterioro al gobierno anterior.

Tensión: una mayoría es crítica de la economía actual, pero responsabiliza al gobierno anterior | Imagen Generada con IA





Por Nicolás Gonzalez-Perfil