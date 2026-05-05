Encontraron al niño de seis años que había desaparecido en Corrientes y detuvieron a su padre

Se encontraba en un paraje cercano a la ciudad de Goya junto a su padre, Josías Santos Regis

El menor de seis años que había desaparecido en la provincia de Corrientes el pasado domingo fue encontrado esta mañana en las cercanías de la ciudad de Goya. Su padre quedó detenido.

La información fue confirmada por fuentes judiciales a Infobae, que precisaron que el niño se encontraba en el paraje El Duraznillo, una zona rural ubicada hacia el kilómetro 720 de la Ruta Nacional 12.

En el momento del hallazgo estaba en compañía de Josías Santos Regis, su padre, tal como se había manejado desde un primer momento como principal hipótesis del caso. Este quedó detenido por la Policía y fue puesto a disposición de la justicia.

Las autoridades aseguraron que el menor se encuentra “en buen estado de salud y bajo resguardo judicial”. Según pudo saber este medio, el niño fue encontrado por efectivos de la PRIAR, una división especializada en seguridad rural.

Fuentes allegadas a la investigación, precisaron que se realizó la restitución del menor a su madre, Mariana Riquelme. Intervino la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas a cargo del fiscal Javier Gustavo Mosquera.

Por la desaparición también fue detenido José Codazzi, quien fue defensor de Laudelina Peña, tía del niño desaparecido en esa misma provincia en junio de 2024. Su detención se vincula con la sospecha de que habría facilitado la fuga de Santos Regis junto al menor.

La relación entre Codazzi y Santos Regis se origina en una causa previa en la que el abogado actuó como su defensor. Además, el letrado le alquila una vivienda, desde donde habría ocurrido el traslado.

El caso

El episodio se remonta al pasado domingo, cuando Santos Regis le propuso a Mariana llevar a sus dos hijos a pescar. La mujer accedió parcialmente: le pidió que el menor se quedara con ella porque debía dormir la siesta, pero autorizó que se llevara al niño de seis años.

Mariana aprovechó esa tarde para reunirse con amigos en una casa. Sin embargo, según la versión de la letrada Daniela Zapata, comenzó a recibir mensajes de hostigamiento por parte de Santos Regis, sin que mediara ninguna situación previa.

En ese contexto, el hombre habría comenzado a circular reiteradamente en las inmediaciones del domicilio donde se encontraba la mujer. Al finalizar la reunión, la situación escaló y derivó en una discusión que terminó en un episodio de violencia armada. Como consecuencia del ataque, un hombre de 47 años resultó herido.

Tras ese hecho, Mariana perdió por completo el contacto con el niño. Zapata estima que el nene se encontraba en ese momento en la camioneta de su padre.

Tras el episodio de los disparos, el hombre regresó al domicilio que le alquila a Codazzi. Una cámara de seguridad lo registró en ese momento, y en las imágenes también se observa al menor.

“Es un tipo violento”

El abuelo del nene, Juan Ramón, aseguró esta mañana que Santos Regis es un “tipo violento, manipulador”. “Ella estaba separada hace mucho tiempo, desde el último problema de violencia que tuvo. Él quemó una camioneta, después de haberla cagado a palos a mi hija”, sostuvo.

En esa línea, relató que se enteró de que Josías maltrataba a su hija hace un año y medio. De acuerdo con su testimonio, Mariana lo llamó diciéndole que el hombre se había llevado a los nenes y la había golpeado. Fue entonces cuando decidió ir a buscarlo junto a su hijo.

Al interceptarlo en su camioneta, le quitó a los niños y él decidió prender fuego el vehículo.

Sin embargo, recalcó que el hombre no era violento con sus hijos: “Los cuidaba mucho. Vamos a ser realistas porque no podemos decir una cosa que no es”.

Fuente: Infobae