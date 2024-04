En un acuerdo secreto los senadores votaron a mano alzada el aumento de sus dietas

Durante la sesión donde aprobaron los pliegos de seis embajadores, los legisladores votaron el incremento de sus salarios. El trámite no se hizo público.

El Senado de la Nación aprobó a mano alzada, sin debate, un acuerdo por el cual se aumentarán las dietas. En el último minuto de la sesión el senador Juan Carlos Romero propuso votar sobre tablas el proyecto de resolución 615/24 (del que nunca se mencionó su contenido) y los legisladores votaron a mano alzada.

En las últimas había trascendido que los senadores podrían tratar sobre tablas y antes de que comience la sesión un aumento de sus dietas. Según denunció la periodista acreditada en el Congreso, Déborah de Urieta, en el programa Buenos Tardes China que se emite por Radio Con Vos, existiría un acuerdo de los senadores para aprobar hoy a las 11 de la mañana en secreto un aumento de las dietas de $1,7 millones a $4 millones.

De esa manera, en la previa al debate, los senadores de Unión por la Patria (UxP, parte de la Unión Cívica Radical (UCR) y Cambio Federal redactaron una resolución para modificar el mecanismo a través del cual se actualizan los ingresos de los senadores, según indicó El Cronista. Sin embargo, para que no trascendiera la propuesta y así evitar cuestionamientos previos tanto por parte de la prensa como del Gobierno, los principales legisladores de las bancadas acordaron no dar a conocer la iniciativa.

En esa línea, en la reunión de labor parlamentaria que tuvieron los presidentes de los bloques con Villarruel, habrían acordado que la votación en el recinto sea hacia el final del debate, luego del tratamiento de los pliegos de embajadores y acuerdos internacionales. Sumado a esto, habrían pretendido votar el texto sobre tablas, por lo cual no figuraría en el temario de la sesión y sería mencionado por su número en la orden del día, sin más precisiones, para que pasara desapercibido.

Finalmente, votaron el mencionado el proyecto por su número y en medio de la aprobación de otros proyectos de ley para que pase desapercibido.

El Proyecto de Resolución

Perfil.com tomó contacto con voceros del senador Pablo Blanco, quienes afirmaron que el proyecto de resolución es viejo y que desconocían por qué se reflotaba hoy. Por otro lado, una senadora de la oposición afirmó que: “Sí, es un aumento de sueldo, es el número aproximado lo que dijo la periodista. A las 11 nos reunimos. Ya hay acuerdo, si no no alcanza la plata y después se preguntan de dónde sacamos la plata“.

El conflicto por el aumento de las dietas

El pasado 11 de marzo la vicepresidente de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, se sumó a Martín Menem y retrotrajo el aumento del 30 por ciento en las dietas de los senadores, en medio de la polémica que escaló al Poder Ejecutivo y terminó con el secretario de Trabajo, Omar Yasín, fuera del Gobierno.

Es que Menem y Villarruel había acordado otorgar un aumento de aproximadamente el 30 por ciento en las dietas de los legisladores nacionales, en línea con los incrementos que quedaron cristalizados en la paritaria de los trabajadores del Congreso de la Nación. El desagregado comprendía un primer aumento retroactivo al 1 de enero de 2024 del 16 por ciento y un 12 por ciento al 1 de febrero.

Tras esta situacuión, el presidente Javier Milei despidió al secretario de Trabajo, Omar Yasín, luego de que instrumentara los aumentos de sueldo en los cargos del Poder Ejecutivo. “Lo he despedido por un error que no debió haber sucedido. Lo están notificando en este momento”, señaló en declaraciones a LN+. “En el mes de enero dimos la orden de que no se iban a aumentar los sueldos a lo que vendría a ser el personal jerárquico“, destacó.



La aprobación de los pliegos de los senadores



El Senado de la Nación aprobó esta tarde los seis pliegos de los embajadores propuestos por el presidente Javier Milei, en enero pasado. Entre ellos, se destaca el de Axel Wahnish, el rabino y confidente del mandatario nacional quien será embajador argentino en el Estado de Israel.

Los cinco candidatos restantes votados por unanimidad por los 67 senadores presentes fueron: Guillermo Nielsen (Paraguay); Gerardo Werthein (Estados Unidos), Mariano Caucino (India); Ian Sielecki (Francia); Sonia Cavallo (OEA).

El Senado de la Nación volvió al recinto este jueves a las 11 con el objetivo principal por parte de La Libertad Avanza de aprobar los pliegos de los embajadores propuestos por Milei. Tras la reunión de labor parlamentaria que se realizó ayer en el despacho de la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, se acordó el temario que, además de los despachos de los diplomáticos, incluyó una serie de acuerdos que ya tuvieron dictamen en el plenario de Relaciones Exteriores y Culto y Presupuesto y Hacienda.

Una alta fuente oficialista consultada por Noticias Argentinas a la salida del encuentro había manifestado su optimismo respecto a que el pliego de Wahnish tenga la luz verde de la mayoría del recinto senatorial. Sin embargo, al ser consultado por el poroteo previo, había evitado contestar, pero aseguró que llegaban “confiados” para la sesión de este jueves.