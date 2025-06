En topless, Ivana Nadal se bajó el pantalón y mostró su microtanga hilo dental

Causó sensación en las redes sociales con una apuesta de moda muy osada.

Ivana Nadal volvió a subir la temperatura en las redes sociales con una foto jugada desde un paisaje natural. De espaldas a la cámara, se mostró entre las hojas y los árboles, sin remera y con un pantalón de lino marrón bajo, al dejar al descubierto su microtanga hilo dental.

La prenda, en color marrón claro, tiene formato colaless extremo y breteles muy finos que se pierden entre las curvas. Combinó la parte inferior con el torso al descubierto, sin corpiño ni remera, al cubrirse apenas con el ángulo de la toma.

Ivana Nadal al borde de la censura. (Foto: Instagram/@ivinadal).

Sumó también al estilismo un par de lentes de sol negros y agregó una reflexión sobre la imagen: “Estaba en mi lugar en el mundo y no me daba cuenta, hasta que me fui y volví”, y agregó un emoji de arcoíris y otro de mariposa.