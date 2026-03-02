En plena ofensiva de Irán, defensas kuwaitíes abatieron por error tres aviones de EE.UU.

Tres cazas de EE.UU. cayeron en Kuwait por fuego amigo en medio de un ataque iraní. Los seis tripulantes se eyectaron y están estables

En una noche marcada por bombardeos y lanzamientos de misiles, tres aviones de combate F-15E Strike Eagle de Estados Unidos se precipitaron en territorio kuwaití tras ser alcanzados por error por las defensas antiaéreas locales.

Las aeronaves participaban en tareas de apoyo dentro de la denominada Operación Epic Fury cuando fueron confundidas con amenazas en un contexto de hostilidades abiertas con Irán. Los seis militares que integraban las tripulaciones lograron eyectarse a tiempo y fueron rescatados sin heridas de gravedad.

La versión oficial

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) comunicó: “Tres aviones F-15E Strike Eagle estadounidenses que volaban en apoyo de la Operación Epic Fury se estrellaron sobre Kuwait debido a un aparente incidente de fuego amigo. Durante los combates activos, que incluyeron ataques de aviones, misiles balísticos y drones iraníes, los aviones de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes“.

En el mismo parte, agregó: “Kuwait ha reconocido este incidente y agradecemos los esfuerzos de las fuerzas de defensa kuwaitíes y su apoyo en esta operación en curso”.

Un escenario de máxima tensión

El episodio ocurrió en medio de una ofensiva iraní que incluyó el uso simultáneo de aviones, misiles balísticos y drones. Esa combinación de amenazas generó un cuadro operativo complejo, con múltiples objetivos en el radar y escaso margen para la verificación.

La superposición de ataques y maniobras defensivas habría dificultado la identificación de aeronaves aliadas, lo que derivó en el disparo accidental contra los cazas estadounidenses.

Rescate y coordinación entre aliados

Tras la caída de las aeronaves, equipos de búsqueda y rescate desplegados en la zona lograron recuperar rápidamente a los seis tripulantes, quienes se encuentran en condición estable.

El gobierno kuwaití admitió lo sucedido y destacó la cooperación con Washington en el marco de la operación militar. El incidente reaviva la discusión sobre los desafíos de coordinación en escenarios de guerra con múltiples actores y amenazas simultáneas.

Trump reveló que Irán busca un diálogo y anticipó cuánto podría extenderse la guerra

Apenas 24 horas después de los ataques masivos que acabaron con la vida del ayatollah Alí Khamenei, el panorama político en Teherán parece haber dado un giro drástico hacia la diplomacia de urgencia. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo que la nueva cúpula dirigente de Irán se puso en contacto con su administración para iniciar conversaciones. Pese a la virulencia de la ofensiva militar en curso, el mandatario aceptó el acercamiento, aunque no ahorró críticas por la demora en la búsqueda de una salida negociada.

Desde su residencia en Mar-a-Lago, Trump rompió el silencio sobre el estado actual de las operaciones y la respuesta del país persa. Según declaraciones exclusivas brindadas a la revista The Atlantic, el presidente estadounidense enfatizó que el diálogo pudo haberse concretado mucho antes de llegar a esta instancia de conflicto abierto. “Ellos quieren hablar, y yo he aceptado hablar, así que estaré hablando con ellos”, reveló el mandatario, añadiendo con severidad que los dirigentes iraníes “esperaron demasiado tiempo” y “quisieron jugar de forma muy astuta”.

La realidad del poder en Irán cambió drásticamente tras los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel. Según explicó Trump a The Atlantic, gran parte de los funcionarios con los que Washington mantenía comunicaciones indirectas en las últimas semanas fueron eliminados en la reciente ofensiva. “La mayoría de esas personas ya no están. Algunos con los que estábamos tratando han desaparecido, porque ese fue un golpe muy grande”, detalló el presidente en referencia al éxito de la operación militar.

Para el mandatario, la situación actual es el resultado de la negativa del régimen a aceptar propuestas que calificó como “prácticas y fáciles de realizar”. Trump confirmó que en un solo golpe fueron eliminados 48 líderes iraníes, lo que ha paralizado la cadena de mando tradicional.

De esta manera, el presidente sostuvo que aceptó negociar con los sobrevivientes del régimen, aunque se negó a precisar si las conversaciones ocurrirán de forma inmediata o durante la semana próxima. En tanto, el mandatario destacó las celebraciones en las calles de Irán y entre expatriados en Estados Unidos, aunque advirtió a los ciudadanos que deben permanecer bajo cubierto por el peligro de las bombas. Trump reiteró que su meta es la libertad del pueblo iraní y garantizar una nación segura, algo que según él “la gente ha querido hacer durante 47 años”.

Respecto a la continuidad de las acciones bélicas, Donald Trump brindó precisiones sobre la duración estimada de la campaña militar contra la infraestructura de defensa persa. El presidente anticipó que, a pesar de que las operaciones están “adelantadas respecto a lo programado”, la extensión total de la ofensiva aérea y naval se proyecta para un mes de duración. “Siempre ha sido un proceso de cuatro semanas. Calculamos que serán unas cuatro semanas más o menos”, declaró al diario británico Daily Mail.

El mandatario justificó este plazo explicando que, por más contundente que sea el poderío de las fuerzas estadounidenses e israelíes, Irán es un país geográficamente extenso que requiere tiempo para ser neutralizado por completo. Mientras tanto, Trump se mantuvo evasivo sobre si prolongará la campaña para apoyar formalmente un levantamiento popular, limitándose a decir que evaluará la situación a medida que ocurran los hechos. Por lo pronto, el mensaje desde Washington es claro: la industria de misiles y el poderío naval iraní serán “totalmente destruidos” antes de que el fuego cese definitivamente.

Fuente: IP