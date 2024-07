En medio del ajuste, Cúneo Libarona metió a su cuñada Luli Fernández en la TV Pública

Tras los despidos que comenzaron en julio y podrían llegar a 6 mil personas, Luli debutó con un programa de deportes en el canal estatal.

En medio de un ajuste brutal, la TV Pública contrató a la cuñada de Mariano Cúneo Libarona en un programa deportivo.

Luli Fernández es modelo y conductora. Además, está casada con Cristian Cúneo Libarona, hermano del ministro de Justicia.

Entre 2000 y 3500 empleados fueron despedidos a fin de junio y se espera que las cesantías lleguen a 6000 en las próximas semanas. En ese contexto, Fernández comenzó con el programa “Zona mixta”, junto a Miguel Osovi. Su compañero ya había participado del programa en 2023, pero junto a otra conductora.

En una entrevista de mayo de este año, Fernández decía que estaba a la espera de un proyecto televisivo que le permitiera seguir su carrera como conductora y dejar atrás los programas de espectáculos.

“Si me gusta el programa… De hecho, estamos construyendo un formato para streaming que está buenísimo y que para mí la va a romper si lo llevamos adelante. Pero si no se da, si no cierra, si no avanzo, no me queda la vida en eso”, le dijo a Infobae.