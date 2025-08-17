En medio de la polémica por Guillermo Francella, Leo Sbaraglia cuestionó a Javier Milei: “Es agresivo al punto de lo psiquiátrico”

El actor opinó de la actitud del Presidente y describió la situación política y social del país como una “pesadilla”, en medio de los cruces por la película Homo Argentum.

Leonardo Sbaraglia criticó este sábado a Javier Milei,en medio de la polémica por la película Homo Argentum, que protagoniza Guillermo Francella. Aseguró que el Presidente es “muy agresivo, al punto de lo psiquiátrico” y definió la situación que atraviesa el país como una “pesadilla”.

El actor opinó así sobre la controversia que enfrentó al jefe de Estado con algunos artistas por los cuestionamientos que recibió la película.

Milei calificó el film como un reflejo de la “oscura e hipócrita agenda de los progres caviar” y señalar que su éxito sin financiamiento estatal provoca enojo en quienes cuestionan el cine comercial.

El actor, que protagonizó la serie biográfica de Carlos Menem, comparó al expresidente riojano con Milei sobre su estilo de liderazgo.

“Menem era conciliador, persuasivo y abierto al diálogo. Lo que vemos hoy es completamente distinto: polarización, confrontación y propagación de odio”, señaló Sbaraglia.

En una entrevista con el canal de streaming OLA Stream Océano, el actor reflexionó: “Milei se declara admirador de Menem, pero al mismo tiempo propaga la grieta. Es un tipo muy agresivo. Al punto de lo psiquiátrico“.

Sobre la política interna, Sbaraglia remarcó que “el Estado es el único lugar donde la gente puede defender su identidad y sus derechos. Todo eso está en riesgo, no solo en Argentina, sino en el mundo”.

“El mundo tiende hacia la derecha con figuras como Donald Trump, Marine Le Pen y Giorgia Meloni. Eso preocupa y en la Argentina lo estamos sintiendo muy de cerca”, afirmó el actor.

Además, reflexionó sobre las manifestaciones sociales en el país: “Hay que prestar atención a lo que ocurre con las marchas por los jubilados y al nivel de represión que se observa. Desde mi punto de vista, todo está al revés, y eso genera mucha preocupación”, señaló.

Fuente: TN