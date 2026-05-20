En medio de la polémica por Adorni, Bullrich presentó su declaración jurada un mes antes del plazo previsto

El trámite, correspondiente al ciclo 2025, fue recibido formalmente por el Senado y la Oficina Anticorrupción. Mientras, se espera la presentación del jefe de Gabinete

La senadora nacional Patricia Bullrich presentó este martes, más de un mes antes del plazo máximo, la actualización de su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, en medio de la controversia política que atraviesa al Gobierno por la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta una investigación judicial sobre su patrimonio.

La documentación, a la que accedió Infobae a través de fuentes administrativas del Senado, muestra que Bullrich realizó la presentación anual correspondiente al período 2025 el 19 de mayo mediante el sistema de la Oficina Anticorrupción. El comprobante quedó registrado bajo el formulario 1245 de declaración patrimonial integral.

La presentación fue recibida formalmente este 20 de mayo por la Dirección General de Auditoría y Control de Gestión del Senado, según consta en el expediente administrativo.

El contexto político por el caso Adorni

El movimiento de la ex ministra de Seguridad ocurre en un contexto particularmente sensible para la Casa Rosada. Desde hace semanas, el oficialismo enfrenta cuestionamientos internos y externos por la situación patrimonial de Manuel Adorni, que todavía no presentó públicamente su declaración jurada pese a desempeñarse desde noviembre de 2025 como jefe de Gabinete de ministros y pese a las reiteradas promesas oficiales de que esa documentación iba a difundirse en el corto plazo.

El propio Jefe de Gabinete aclaró que no estaba en condiciones de presentar esa documentación, debido a que -según su posición- si lo hiciera podría complicar o “entorpecer” la acción de la Justicia. Adorni es investigado por el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

La demora se transformó en un problema político dentro del propio oficialismo. Según pudo saber Infobae, durante una reunión de Gabinete realizada a principios de mayo hubo planteos internos sobre el desgaste que estaba generando el tema y sobre la necesidad de cerrar rápidamente la controversia.

En ese contexto, Bullrich fue una de las dirigentes oficialistas que más claramente expuso la necesidad de avanzar con la presentación patrimonial de Adorni. La senadora planteó públicamente que el jefe de Gabinete debía presentar “de inmediato” su declaración jurada para evitar que el Gobierno quedara atrapado en una discusión de transparencia y para desactivar las sospechas que comenzaron a instalarse alrededor de su patrimonio.

Aquellas declaraciones generaron incomodidad interna porque expusieron diferencias sobre la estrategia para enfrentar el tema. Mientras algunos sectores del oficialismo buscaban relativizar el impacto político de la situación, Bullrich sostenía que la demora estaba produciendo un costo innecesario para el gobierno de Javier Milei.

Días después de esos planteos, el propio Presidente salió públicamente a respaldar a Adorni. Milei defendió a su jefe de ministros y aseguró hace quince días que la declaración jurada iba a ser presentada “en breve”.

Sin embargo, eso todavía no ocurrió. De hecho, este martes se conoció que en el entorno de Adorni manejan como nueva fecha estimativa para la presentación “antes del Mundial”, cuya apertura está prevista para mediados de junio.

En paralelo, el Gobierno decidió extender el plazo oficial para la presentación de declaraciones juradas patrimoniales. Originalmente, el vencimiento estaba previsto para el 30 de mayo, pero finalmente fue prorrogado hasta el 30 de junio.

Según pudo saber Infobae, desde el Gobierno desvincularon esa decisión del caso Adorni y sostuvieron que se trata de una práctica administrativa que ya se aplicó durante otras gestiones nacionales. En la Casa Rosada argumentan que este tipo de prórrogas suele implementarse por cuestiones operativas vinculadas al procesamiento de documentación patrimonial y tributaria de funcionarios.

Aun así, la ampliación del plazo quedó inevitablemente atravesada por la situación política del jefe de Gabinete, porque la postergación le otorgó más tiempo para presentar una declaración jurada cuya ausencia ya se convirtió en uno de los principales focos de tensión interna del oficialismo.

La secuencia profundizó las críticas opositoras y alimentó interrogantes dentro del propio Gobierno sobre por qué el funcionario todavía no formalizó una obligación administrativa que buena parte de los altos cargos nacionales ya cumplió, a más de seis meses de haber asumido en noviembre de 2025.

En ese escenario, la decisión de Bullrich de presentar ahora su nueva declaración jurada adquiere también un peso político adicional. La senadora no solo había reclamado públicamente mayor rapidez en el caso Adorni, sino que además terminó convirtiéndose en una de las principales figuras del oficialismo en mostrar una actualización patrimonial efectiva ante la Oficina Anticorrupción.

El antecedente patrimonial de Bullrich y la presentación de 2025

La última declaración jurada pública disponible de Bullrich había sido presentada en diciembre pasado, en el marco de su asunción como senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

En aquella presentación inicial, la dirigente informó un patrimonio de $223 millones. Entre los bienes declarados figuraban un departamento con cochera destinado a vivienda familiar en la Ciudad de Buenos Aires, otra cochera adicional también en CABA, un inmueble rural en Los Toldos incorporado por herencia, depósitos bancarios en pesos y dólares, dinero en efectivo y distintos créditos fiscales vinculados a retenciones y percepciones impositivas.

Bullrich también consignó no tener deudas al momento de asumir su banca en el Senado.

La nueva declaración anual presentada ahora todavía no fue publicada de manera íntegra por la Oficina Anticorrupción, aunque el comprobante de recepción confirma que la documentación ya ingresó formalmente al sistema estatal de control patrimonial.

La situación volvió a poner el foco sobre los mecanismos de transparencia patrimonial dentro del Gobierno y sobre el impacto político que generó el caso Adorni en las últimas semanas.

En la Casa Rosada reconocen en privado que la discusión comenzó a erosionar políticamente al oficialismo porque se mezcló con versiones sobre viajes al exterior, diferencias internas y cuestionamientos sobre la demora en cumplir obligaciones administrativas básicas vinculadas a la publicidad de bienes de los funcionarios.

Por eso, dentro del Gobierno consideran que la presentación pendiente de Adorni se transformó en un tema políticamente sensible que ya excede una cuestión burocrática.

En ese marco, la presentación de Bullrich terminó funcionando además como una señal política interna. Especialmente porque la senadora había sido una de las primeras voces del oficialismo en advertir que la falta de publicación de la declaración jurada del jefe de Gabinete podía “empantanar” al Gobierno en una crisis evitable.

Ahora, mientras la dirigente ya formalizó su nueva actualización patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, la atención política sigue puesta sobre la definición de Adorni y sobre la fecha concreta en la que finalmente difundirá su propia declaración jurada.

Patricia Bullrich presentó su declaración jurada de bienes (foto Nicolas Nuñez)



Por Facundo Chaves – Infobae