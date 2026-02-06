En medio de la indignación, Trump elimina un video racista que denigra a los Obama

El presidente Donald Trump publicó –y terminó borrando después– un video conspirativo electoral que muestra al expresidente Barack Obama y a su esposa Michelle como animales. Su difusión generó condenas por la representación racista del primer y único presidente afrodescendiente de la historia de Estados Unidos. Este viernes 6 de febrero, la Casa Blanca desestimó las críticas como una “falsa indignación”, antes de retractarse y afirmar que el video había sido realizado “erróneamente” por un miembro de su personal.

Donald Trump retira de sus redes sociales un video racista de los Obama, la primera y única pareja presidencial de origen afrodescendiente que ha habido en la historia de Estados Unidos.

El jueves 5 de febrero, el líder republicano publicó un video conspirativo electoral que muestra al expresidente Barack Obama y a su esposa Michelle como monos, lo que generó la condena de prominentes demócratas.

Casi al final del video de un minuto de duración, publicado en la plataforma Truth Social de Trump, se muestra a los Obama con sus rostros sobre cuerpos de monos durante aproximadamente un segundo.

La canción ‘The Lion Sleeps Tonight’ suena de fondo cuando aparecen los Obama.

El video repite afirmaciones falsas de que la empresa de recuento de votos Dominion Voting Systems ayudó a robarle las elecciones de 2020 a Trump.

Hasta la madrugada de este viernes 6 de febrero, la imagen en movimiento había recibido miles de “me gusta” en las redes sociales del presidente.

Trump deleted the video from his Truth Social account hours after posting it, following bipartisan backlash.



The White House later said a staffer posted it in error, reversing earlier claims that criticism was “fake outrage.” https://t.co/t2ZGceILLO — Clash Report (@clashreport) February 6, 2026

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, posible candidato presidencial demócrata para 2028 y destacado crítico de Trump, criticó duramente la publicación.

“Comportamiento repugnante del presidente. Todos los republicanos deben denunciarlo. Ya”, publicó la oficina de prensa de Newsom en la plataforma X.

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, calificó el video difundido por el actual líder de la Casa Blanca como “vil, desquiciado y maligno”.

“Todos los republicanos deben denunciar inmediatamente la repugnante intolerancia de Donald Trump”, calificándolo de “individuo enfermo”, declaró Jeffries en X.

Ben Rhodes, exasesor principal de seguridad nacional y confidente cercano de Barack Obama, también condenó las imágenes.

“Que Trump y sus seguidores racistas se queden con la impresión de que los futuros estadounidenses aceptarán a los Obama como figuras queridas mientras lo consideran una mancha en nuestra historia”, escribió en sus redes sociales.

“Falsa indignación”

La Casa Blanca inicialmente desestimó las condenas, calificándolas de “falsa indignación”.

“Esto proviene de un video meme de internet que representa al presidente Trump como el Rey de la Jungla y a los demócratas como personajes de El Rey León. Por favor, detengan la falsa indignación e informen hoy sobre algo que realmente le importe al público estadounidense”, declaró la secretaria de prensa Karoline Leavitt a la agencia de noticias AFP.

Pero horas después, la Presidencia informó que un miembro de su personal había publicado “erróneamente” la publicación sobre los Obama, que posteriormente fue eliminada.

“Un miembro del personal de la Casa Blanca publicó erróneamente la publicación. Ha sido eliminada”, declaró un funcionario de la Casa Blanca.

Obama es el único presidente afrodescendiente en la historia de Estados Unidos y apoyó a la oponente de Trump, Kamala Harris, en la campaña electoral para las elecciones presidenciales de 2024, en las que el magnate de los bienes raíces logró volver a la Presidencia, a pesar de haber sido encontrado culpable de 34 delitos relacionados con falsificación de facturas, cheques y registros contables.

The press secretary attempted to defend a racist video that Trump shared of the Obamas, calling the outrage around the post “fake.”https://t.co/G9U8SYh4ZN pic.twitter.com/rANlo3bMM0 — The Daily Beast (@thedailybeast) February 6, 2026

Aunque no se le impuso ninguna pena, dada su segunda victoria electoral, Trump se convirtió en el primer presidente convicto en la historia de EE. UU.

El líder republicano tiene un largo historial de críticas intensamente personales a los Obama y de usar una retórica incendiaria, en ocasiones racista.

Cuando Obama estaba en la Casa Blanca, Trump promovió la falsa afirmación de que el 44.º presidente, nacido en Hawái, había nacido en Kenia y no era elegible constitucionalmente para ejercer el cargo.

Obama finalmente publicó sus registros de nacimiento en Hawái. Y Trump reconoció durante su campaña de 2016, tras haber ganado la nominación republicana, que Obama había nacido en territorio estadounidense.

Fuente: France24