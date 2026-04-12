En lo que va del gobierno de Milei, las transferencias a las provincias cayeron el equivalente a USD 17.735 millones

Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba fueron las que más perdieron en montos absolutos, pero La Rioja y Tierra del Fuego sufrieron el mayor impacto por habitante

Un pilar central del programa económico del Gobierno Nacional, ha sido el ajuste del gasto público con el objetivo de alcanzar y mantener el superávit fiscal. En este escenario, las provincias argentinas han experimentado una contracción drástica en el flujo de recursos provenientes de la Nación. Según un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la disminución acumulada de las transferencias nacionales —tanto automáticas como no automáticas— alcanzó el equivalente a USD 17.735 millones durante los últimos 26 meses.

El estudio, elaborado por el economista Nadin Argañaraz, detalla cómo impactó en cada una de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) la reducción del gasto del Gobierno Nacional. El análisis se enfoca en la diferencia mensual acumulada entre el promedio mensual de 2023 y cada mes del periodo comprendido entre enero de 2024 y febrero de 2026.

El impacto consolidado: casi USD 18.000 millones menos

Al analizar el conjunto de las transferencias, el dato global es contundente: el ajuste total sobre las jurisdicciones subnacionales sumó USD 17.735 millones. Sin embargo, la naturaleza de este ajuste presenta matices importantes según el tipo de transferencia. Por un lado, las 23 provincias (excluyendo a CABA) sufrieron una reducción acumulada de $36 billones en moneda constante de febrero de 2026. De este total, el 57% se explica por la caída de las transferencias no automáticas, mientras que el 43% restante corresponde a la baja en las transferencias automáticas.

Argañaraz destaca en el informe que el comportamiento de los envíos a CABA fue la excepción a la regla general de ajuste. Debido al cumplimiento de una medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia, que dispuso ampliar su coeficiente de coparticipación del 1,4% al 2,95%, la Ciudad registró un incremento acumulado de $550.000 millones en moneda constante, ya que el aumento en sus transferencias no automáticas logró compensar la caída de las automáticas.

Transferencias y ajuste discrecionales

Las transferencias no automáticas, que dependen de decisiones políticas y partidas presupuestarias específicas fuera de la ley de coparticipación, fueron las que sufrieron el recorte más profundo en términos de gestión directa del Ejecutivo. Para el conjunto de las 23 provincias, la pérdida acumulada en este rubro fue de $20,5 billones (a valores de febrero 2026).

En términos absolutos, la provincia que soportó el mayor peso del recorte fue Buenos Aires, con una baja de $10.561.298 millones. Le siguieron Santa Fe, con una pérdida de $1.054.089 millones, y La Rioja, con $938.113 millones. En el extremo opuesto, las jurisdicciones con menores caídas absolutas en fondos no automáticos fueron Jujuy ($191.413 millones), Tierra del Fuego ($185.317 millones) y Chubut ($44.663 millones).

Sin embargo, al evaluar el impacto por habitante, el ranking cambia drásticamente. Argañaraz señala que “La Rioja tuvo el mayor descenso, con una baja de $2.314.951 por habitante”. Tras ella se ubicaron Tierra del Fuego, con un recorte per cápita de $1.014.081, y Santa Cruz, con $957.465. Las provincias que menos sintieron el impacto relativo por habitante en este rubro fueron Mendoza ($182.883), Córdoba ($173.803) y Chubut ($73.954).

Envíos automáticos: el peso de la recaudación

A diferencia de las no automáticas, las transferencias automáticas (coparticipación neta, leyes especiales y compensaciones) no dependen de una decisión discrecional inmediata del Gobierno, sino de la evolución de la recaudación tributaria nacional, principalmente de IVA y Ganancias. En este apartado, todas las jurisdicciones sin excepción, incluyendo a CABA, registraron pérdidas.

La caída consolidada para las 23 provincias en transferencias automáticas fue de $15,6 billones. Nuevamente, Buenos Aires encabezó la lista en términos absolutos con una merma de $3.556.691 millones, escoltada por Santa Fe ($1.477.636 millones) y Córdoba ($1.426.204 millones). Las menores caídas absolutas se dieron en Santa Cruz ($238.034 millones), Chubut ($234.948 millones) y Tierra del Fuego ($176.544 millones).

El análisis per cápita de las transferencias automáticas muestra que Tierra del Fuego fue la más perjudicada con una caída de $966.072 por habitante, seguida por Catamarca ($929.346) y Formosa ($891.314). En contraste, las menores pérdidas por habitante se registraron en Mendoza ($301.959), Buenos Aires ($203.786) y CABA ($106.504).

Argañaraz explica que esta reducción en la recaudación que nutre a las provincias se vio afectada por factores como las reducciones de carga tributaria en Ganancias y Bienes Personales. Además, menciona que un factor relevante fue la restitución de los certificados de exclusión de la percepción aduanera del IVA en marzo de 2025, lo cual “generó un mayor nivel de recaudación en el periodo base y un menor nivel de recaudación en los meses más recientes”. El único contrapunto positivo fue el impuesto a los combustibles, cuya actualización del valor real del monto fijo por litro impactó favorablemente en la recaudación.

El análisis consolidado en dólares

Al sumar ambos tipos de envíos, la brecha de recursos que dejaron de percibir las provincias dibuja el mapa final del ajuste fiscal en el territorio. En términos absolutos de moneda constante, la pérdida total acumulada de $36,1 billones para las 23 provincias se distribuyó con Buenos Aires a la cabeza ($14.117.989 millones menos), Santa Fe en segundo lugar ($2.531.725 millones menos) y Córdoba en tercero ($2.115.914 millones menos).

Ahora bien, al traducir el impacto fiscal a moneda extranjera para dimensionar la magnitud del recorte en términos internacionales, el informe del Iaraf revela que el bache financiero total para las jurisdicciones rozó los USD 18.000 millones. Esta cifra surge de la diferencia acumulada entre enero de 2024 y febrero de 2026 respecto al promedio mensual registrado durante el año 2023.

Como se mencionó, la provincia de Buenos Aires lideró el ranking de pérdidas en términos absolutos, dejando de percibir un total de USD 7.869 millones por todo concepto. El podio de las jurisdicciones más afectadas por el volumen total de divisas no enviadas lo completan Santa Fe, con una caída de USD 1.206 millones, y Córdoba, con un recorte de USD 955 millones.

En el extremo opuesto, las provincias que registraron las caídas más moderadas en términos de volumen de dólares fueron Jujuy con USD 267 millones, Tierra del Fuego con USD 174 millones y Chubut, que con USD 101 millones fue la jurisdicción con el menor impacto absoluto en todo el país.

La disparidad del ajuste se hace más evidente al analizar la pérdida de dólares por cada habitante. Argañaraz detalla que, bajo esta métrica, el impacto más severo se localizó principalmente en el noroeste y en el extremo sur del territorio nacional. La provincia de La Rioja encabezó la pérdida per cápita con una caída de USD 1.742 por habitante, seguida por Tierra del Fuego con USD 954 y Formosa con 875 dólares.

El ajuste del gasto público nacional implicó una caída de casi USD 18.000 millones en las transferencias a las provincias durante los últimos 26 meses, reconfigurando la relación fiscal entre la Casa Rosada y las jurisdicciones.





Por Mariano Zalazar-Infobae