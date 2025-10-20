En la CNN se ríen de Milei y lo definen como “un Wolverine de bajo presupuesto”

Lo tildaron de dictador y dijeron que era mala idea ayudarlo

Una vez más, el presidente Javier Milei fue blanco de burlas por parte de la prensa internacional, luego de la ayuda económica que su par estadounidense Donald Trump le brindó como salvavidas para las elecciones del próximo 26 de octubre, que incluye un swap por 20.000 millones de dólares.

“Una razón por la cual enviar 20.000 millones de dólares a la Argentina es una mala idea es porque el dinero va a este tipo”, planteó el presentador del programa de la CNN Have I Got News for You, Roy Wood Jr., quien compartió en pantalla un fragmento del show musical que Milei protagonizó en el Movistar Arena el pasado 6 de octubre, durante la presentación de su último libro.

“Escuchá. Si no dejas que tus hijos se dediquen al arte, esto es lo que pasa. Lo van a hacer en algún momento. Es antes de que sean dictadores o después“, agregó entre risas otro de los participantes del show de comedia de la CNN.

Con una fotografía en pantalla de Milei, que ya había sido burlado en el programa Saturday Night Live, Roy Wood Jr. explicó: “Este es el presidente de la Argentina, Javier Milei”.

“Un Wolverine (un superheroe mutante de Marvel) de bajo presupuesto, ahí lo tenés”, sumó uno de los panelistas, y agregó: “Parece el presentador de un magazine británico con acusaciones pendientes”.