En la Argentina de Milei los únicos privilegiados son los ministros

El gabinete recibió un aumento salarial

Mediante un decreto, el presidente Milei le otorgó al jefe de Gabinete, ministros, secretarios y subsecretarios un incremento del 123 por ciento

Los trabajadores reciben magros sueldos y peores aumentos desde que asumió el presidente Javier Milei. A pesar de haber transcurrido ya más de la mitad de la gestión este tema es un denominador común para casi todos los trabajadores. Menos para los ministros y secretarios del gabinete nacional. Para este grupo exclusivo se terminó el congelamiento y desde el 2 de enero -mediante un decreto presidencial, pudieron ver en sus recibos un crecimiento exponencial que supera largamante el 100 por ciento de aumento. Solo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió por deslomarse en diciembre $3.584.006 de pesos. En enero saltó a poco más de 7 millones y en mayo ascenderá a 8 millones de pesos o un 123 por ciento de aumento. Todos los ministros recibirán el mismo emolumento.

Para justificar el porcentaje del aumento la Rosada se aferró a la letra del decreto 931/2025 que se publicó el pasado 2 de enero. Ahí, tras enumerar las razones por la que los ministros, secretarios y subsecretarios de Estado debían recibir un jugoso aumento, señaló que se aplicaría la sumatoria acumulativa de los porcentajes de los aumentos recibidos por los trabajadores del Estado en 2024 y 2025. Casi un cien por ciento. Por eso ese salto de 3,5 millones a poco más de 7 millones.

El decreto fue firmado por Milei, el ministro del Interior, Diego Santilli y el jefe Gabinete, Manuel Adorni, que para ese entonces ya había incrementado su patrimonio en autos e inmuebles (sin declarar) a pesar de tener el salario congelado. Un milagro de la ciencia. Este diario había adelantado que eso sucedería, en su edición del 31 de diciembre del año pasado.

El texto establece que desde enero de 2026 se aplicaría a las retribuciones alcanzadas el porcentaje acumulado de los aumentos surgidos de los acuerdos paritarios.

“Los porcentajes de incremento -reza el decreto- que en un futuro se homologuen producto de lo acordado mediante las Actas Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto N° 214/06 y sus modificatorios serán aplicables a las retribuciones de: Los ministros, secretarios y subsecretarios, las Autoridades Superiores incluidas en el régimen del Decreto N° 1716/92 y los funcionarios con rango y jerarquía equivalente”.

Los incrementos trasladados, según informaron desde ATE, fueron negociados entre enero de 2024 y julio de 2025, en el marco del convenio aprobado por el Decreto 214/06, y cuentan con la correspondiente homologación del Poder Ejecutivo Nacional, según detalla el decreto 931/25.

Lo cierto es que el número, finalmente, fue mayor. En enero el incremento para el salario de los funcionarios nacionales fue de casi 99 por ciento y, si se comparan los salarios de diciembre y febrero el aumento fue del 102 por ciento. Entre diciembre y abril subieron un 120 por ciento; y entre diciembre y mayo, un 123 por ciento. Se trató de sumas acumulativas.

Es por eso que el sueldo de enero pasó a ser de $7.129.501; el de febrero, 7,2 millones de pesos; el de abril ascenderá a 7,9 millones y el de mayo, que se cobra en junio, llegará a los 8 millones de pesos.

Mientras tanto, los sueldos de Milei y de Villarruel continuarán en el frezeer. En principio como una forma de contener o evitar la indignación popular. Hay un par de motivos más y son de neto corte político. Por un lado Milei mantiene el salario de la vicepresidenta congelado a modo de castigo por una supuesta falta de lealtad. Al mismo tiempo, deja como están estos salarios para evitar que se sume un nuevo dato a la imagen negativa presidencial que ya generan la criptoestafa de LIBRA y los desaguisados inmobiliarios de Adorni.

Entonces Milei seguirá cobrando 4 millones de pesos y Victoria Villarruel no se moverá de los 3,7 millones de pesos.

Los secretarios, en tanto, también vieron aumentados sus salarios. En enero pasaron a cobrar $6.530.145, en febrero $6.660.748, en abril $7.238.005 y en mayo llegarán a los $7.346.575. Los subsecretarios, también beneficiados, cobraron $5.930.989 en enero, en febrero $6.049.609 y en abril $6.573.902. En mayo cobrarán $6.672.510.

Como si hubiera sido premonitorio, en diciembre del año pasado, desde desde la Asociación de Trabajadores del Estado aseguraron a este diario que los funcionarios, entre ellos los ministros, “es evidente que no viven de sus salarios de 3 millones de pesos, sino que utilizan el Estado como trampolín para hacer otros negocios”. “Nadie mira la incompatibilidad y es un desastre”, denunciaron y remarcaron, además, la incoherencia de los dos mensajes que pregonan desde el Poder Ejecutivo.

Fuente: P/12