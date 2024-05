Empujó hasta destrozar la puerta de un local y robó una bicicleta fija de US$8500

El insólito asalto ocurrió el sábado por la tarde, en un comercio ubicado frente al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires; el hecho fue captado por cámaras de seguridad

El sábado por la tarde, un hombre de identidad desconocida empujó y destrozó la puerta de vidrió de un local de venta de artículos y accesorios para hacer ejercicio en el barrio porteño de Palermo y robó del interior una bicicleta fija valuada en US$8500. El insólito asalto ocurrió a plena luz del día en el comercio Fitness Company, ubicado sobre la calle Figueroa Alcorta 3472, casi enfrente al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba). La secuencia fue grabada por cámaras de seguridad y el video del robo se viralizo en las redes sociales..

En declaraciones televisivas, Laura, encargada del lugar, dio mayores precisiones sobre lo sucedido. “Aproximadamente a las 14 del sábado, apareció en la entrada de nuestro local un hombre bien vestido. Durante un corto período de tiempo, merodeó por la zona tratándose de asegurar que no había nadie. Tocó el timbre en dos oportunidades y, cuando se cercioró de estar solo, intentó forzar el ingreso. Como no pudo, le dio golpes hasta hacer estallar una de las puertas de vidrio”.

“Una vez dentro, hizo un recorrido por las instalaciones. Creemos que no vino a buscar máquinas de gimnasio. Acá los aparatos pesan más de 50 kilos. Las máquinas de correr, incluso, oscilan entre los 250 y 300 kilos”, detalló en diálogo con TN. Y completó: “Probablemente tenía la intención de sustraer cosas más chicas como dinero, celulares o computadores. Y en cuestión de dos minutos, tras revisar los escritorios, llegó a la conclusión de que no había ningún objeto de valor. Es por eso que, finalmente, opta entonces por agarrar una bicicleta fija, que no solo era la más vistosa sino también la más cara”.

LA NACION se contactó vía telefónica con un representante de ventas del local, que ofreció información tanto del modelo de la bicicleta sustraída como el precio de la misma. Según se especifica en el catálogo al que accedió este medio, se trata de la IC6 Indoor Cycle, valuada en US$8500. Cuenta con una transmisión de correa polo en V, asiento y manubrio regulables -tanto de manera vertical como horizontal- y que soporta un peso máximo de 150 kilogramos.

Otro millonario robo en Palermo

El pasado 23 de marzo, tres empleados de un local comercial de Palermo sufrieron un hecho de inseguridad cuando un delincuente entró al comercio, los amenazó con un arma, luego los encerró en una ofician y se fue del lugar tras robar más de 3 millones de pesos de recaudación.

En las imágenes captadas por una de las cámaras de seguridad dentro del local se observa cómo el delincuente simula ser un cliente y se sienta en frente de uno de los vendedores. Tras una breve charla, el delincuente tira hacia atrás la silla y apunta con el arma a los tres empleados que se sorprenden ante el accionar.

Los trabajadores comenzaron, lentamente, a levantarse de sus escritorios y se dirigieron hacia el fondo del local mientras el delincuente los apuntaba con el arma. Una vez reducidos y encerrados una oficina, el delincuente revisó todo el local en busca de dinero. Según el parte oficial, personal de la Comisaría Vecinal 14 B en la tarde de ayer “tomó conocimiento de un robo sucedido en un local comercial ubicado en la calle Fitz Roy al 2200″.

“Al arribar los oficiales se entrevistaron con una de las damnificadas que manifestó que momentos antes un hombre ingresó al comercio y a punta de pistola sustrajo el dinero de la recaudación del día, 1.198.790 pesos y 2900 dólares y dejó encerrados a los empleados en una oficina para luego darse a la fuga”, explicaron.

En ese momento, se irradió la denuncia y se montó un operativo en la zona con efectivos de la fuerza que contaba con la descripción del delincuente y, a pocas cuadras, lograron capturarlo en la intersección de Juan B. Justo y Charcas. Luego de identificarlo fue requisado en presencia de testigos y encontraron entre sus pertenencias una réplica de pistola 9 milímetros y la totalidad del dinero robado.

En la causa tomó intervención el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 35 a cargo de Osvaldo Rappa, avaló lo actuado por el personal policial y ordenó el traslado del imputado a la sede policial correspondiente y el secuestro del dinero. Además, se labraron actuaciones por “robo y privación ilegítima de la libertad”.