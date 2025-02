Empresario cripto cuenta la trama secreta del escándalo $Libra y el supuesto pago de coimas por US$5 millones

El experto en finanzas descentralizadas y cofundador de Stream Finance Diógenes Casares describió la cronología del escándalo que sacudió al gobierno libertario. Habló de la conexión del presidente con Hayden Davis y del misterio del funcionario que habría intercedido para impulsar la meme coin.

El experto en finanzas descentralizadas y cofundador de Stream Finance Diógenes Casares apeló este lunes a sus redes sociales para volcar las conversaciones que mantuvo con diversos colegas en las que se anticipaba el lanzamiento de una criptomoneda de dudosa procedencia vinculada con el presidente Javier Milei.

En diálogo con PERFIL, Casares brindó detalles sobre la cronología del suceso que tiene en vilo a la Argentina y reconstruyó la trama secreta que derivó en una crisis inesperada dentro del oficialismo.

El experto habló de cómo referentes del mundo cripto le advirtieron que el proyecto habría sido acercado al presidente por un funcionario de su entorno más cercano y entre los expertos se deslizó que se habrían pagado 5 millones de dólares para darle visibilidad.

Al mismo tiempo, el entrevistado planteó que, de acuerdo a la información que recolectó de parte de otros traders, un peso pesado del oficialismo habría intercedido para que el jefe de Estado impulse el criptoactivo que tiene detrás al estadounidense Hayden Davis de Kelsen Ventures.

“Varios amigos me escribieron diciendo que se va a lanzar un token y me dijeron que un funcionario estaba involucrado y que supuestamente había recibido coimas por 5 millones de dólares”, dijo Casares. “Eso me puso muy nervioso”.

Y continuó: “Después empecé a escuchar en el ambiente que Davis y su padre estaban diciéndole a la gente que si querían hacer algo con cripto en Argentina, tenían que escribirle a ellos y pagar una comisión de consultoría. Gente cercana al Gobierno me decía que era muy raro porque este gobierno “no agarra coimas“.

El escándalo surgió el viernes después de que el presidente promocionara la criptomoneda $Libra. El valor de la moneda se disparó y luego se desplomó, y Milei borró su posteo cinco horas después, diciendo que había cometido un error.

El valor de la meme coin cayó de forma drástica tras los tuits promocionales del libertario y los especialistas empezaran a hablar de rug pull. Se trata de una estrategia engañosa en la que se genera un gran interés en un activo determinado para luego retirar el capital y dejar a los inversores con pérdidas millonarias.

“Los US$100 millones que se dice fueron “robados” los tiene Davis en custodia. No es que lo tiene Milei o un funcionario del Gobierno. El 98% de la plata que se sacó es de extranjeros”, aseguró Casares.

A propósito de la persona que hizo las veces de conexión entre las partes, tres avezados representantes del rubro sin contacto aparente entre sí le mencionaron el mismo nombre del seno del libertario, aunque no quiso revelar de quién se trata. Además, el especialista cuestionó la decisión presidencial al considerar que las meme coins carecen de valor real y pueden dañar la reputación del mandatario.

PERFIL se comunicó con funcionarios del gobierno nacional para recibir comentarios oficiales, pero no recibió respuestas al cierre de la nota.

$LIBRA: la trama secreta del escándalo que salpica a Milei

— ¿A cuándo se remonta la relación de Milei con los protagonistas del escándalo cripto?

— Había un evento cripto en Buenos Aires y en ese momento yo estaba en el país. Lo vi y no fui porque me pareció rarísimo. Ahí se conoció Milei con un par de estos tipos como Julian Peh y Hayden Davis. Después empecé a escuchar en el ambiente que Davis y su padre estaban diciéndole a la gente que si querían hacer algo con cripto en Argentina, tenían que escribirle a ellos y pagar una comisión de consultoría. Gente cercana al Gobierno me decía que era muy raro porque este gobierno “no agarra coimas“.

— ¿Cuándo escuchó por primera vez del lanzamiento de una meme coin vinculada a Milei?

— Desde diciembre y comenzó fuerte hace dos semanas. En realidad, se iba a lanzar el día antes de San Valentín (13 de febrero). Por alguna razón, no lo pudieron hacer. Este no fue el token con ticker -símbolo que se utiliza para identificar el criptoactivo- MILEI, fue $LIBRA. Todos los tokens como los de Trump y Melania tenían el token de ellos. Es muy probable que el funcionario que lo dejó pasar pensó que esto iba a ser privado, no sabiendo que cuando alguien ve un contrato para comprar un token, no leen nada más: copian, pegan y compran. Si le hubieran preguntado a cualquier tipo de la industria, sabrían que es una tontería. Hay una alta chance de que pensaran que estaban apoyando algo privado y la gente no iba a pensar que estuviera vinculado con el Gobierno. No es lo que pasó. Cualquier persona de la industria les hubiera avisado que no lo hicieran, ya que la gente iba a pensar que era la moneda oficial del país.

— ¿Cómo fue el detrás de escena del lanzamiento de $LIBRA?

— Varios amigos me escribieron diciendo que se va a lanzar un token y me dijeron que un funcionario estaba involucrado y que supuestamente había recibido coimas por 5 millones de dólares. Eso me puso muy nervioso. Hablé con todas las grandes empresas cripto del país y todos decían que lo habían escuchado o que lo iban a armar hace un par de meses y que se iba a llamar “Afuera”. Pero parece que ese proyecto no salió bien. Yo le había escrito a un funcionario y él me decía en términos absolutos que no se iba a lanzar un token. Una vez que salió, le mandé el tuit de Milei y me contestó que él no sabía nada. Los US$100 millones que se dice fueron “robados” los tiene Davis en custodia. No es que lo tiene Milei o un funcionario del Gobierno. El 98% de la plata que se sacó es de extranjeros.

— ¿Son fiables este tipo de criptoactivos?

— Esto iba a terminar mal de cualquier forma. Es 100% un juego de suma cero. Este token no está siendo utilizado para un propósito específico. Hay montón de gente que entró temprano y lo van a vender. No hay forma de hacer una meme coin sostenible, especialmente para un país como Argentina. Es muy malo para la reputación. En general, los influencers y quienes lo promocionan sacan un 15% de toda la plata. Por cada dólar entrando, solo vas a tener 85 centavos. Es muy diferente a poner plata en un activo que genera ingresos. Por ejemplo, Bitcoin es una moneda que tiene mucho valor porque nadie te la puede quitar. Un meme coin es un meme, no tiene valor.

— ¿Circuló información privilegiada antes de que lancen $LIBRA?

— Me contaron que se iba a lanzar el día anterior y que se podía “invertir” en el token con Davis. Uno de los inversores, que son pocos, me dijo que se iba a lanzar el jueves y al final no lo hicieron y lo movieron para el viernes. Con esta clase de cosas normalmente hay insiders que saben antes que todos los demás. Esto es claramente ilegal. No creo que gente del Gobierno se haya beneficiado. Pero si pasó, es muy difícil demostrarlo porque no se vincula a una cuenta bancaria.

— ¿Cómo funciona el rug pull, la estrategia que habrían utilizado los creadores de $LIBRA?

— Estas monedas no tienen un valor real. A modo de ejemplo, hay 10 tokens y 10 dólares. Si querés comprarlo, lo hacés por un dólar porque dividís la cantidad de tokens por la cantidad de dólares que hay. Cuando ya compraste un dólar, quedan 9 tokens y 11 dólares. Entonces el precio sube y así se maneja la liquidez para que siempre alguien pueda comprar o vender. Ese pool no se toca. Un rug pull es cuando sacan plata de ahí y usan tokens que valen 0 para vender y sacar plata. En esta oportunidad, sacaron US$ 100 millones del pool a través de la moneda USDC. El principal beneficiario de esto es Hayden Davis.

— ¿Cómo fue la experiencia en Estados Unidos y en qué se diferencia de la Argentina?

— En Estados Unidos, el meme coin de Donald Trump recibió bastantes reacciones, aunque no fue tan fuerte. Pero es diferente porque Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos sin Trump. En este momento, se define mucho en Argentina por Milei en el exterior. Entonces, él haciendo esto es muy malo. Por suerte, la gente fuera de la Argentina no lo está mirando tanto. No salió mucho en la prensa especializada. La reacción que hemos tenido en Argentina es sana. Ojalá que el presidente pueda demostrar que no es como todos los demás y pueda sacar a la gente que hizo esto o pueda clarificar qué pasó.

— ¿Qué impacto podría tener este affaire en los mercados argentinos?

— A nivel internacional, va a doler un poco porque el tipo de capital que necesita el país odia todo lo cripto y, especialmente, a cosas como estas. No creo que vaya a pegar muy fuerte porque los datos económicos que salieron en las últimas semanas son bastante buenos. Si siguen en ese camino, van a estar bien. Va a afectar a los mercados ahora, pero la razón por la cual bajaron no necesariamente es porque los inversores están pensando que este meme coin es malísimo para la economía argentina. La gente está molesta y enfrentó un acto que hizo que estaba mal. En el corto plazo, el mercado puede bajar por miedo a eventuales denuncias y juicios, pero a mediano y largo plazo no creo que vaya a hacer mucho daño, salvo que se agrave.



Por Martín Fernández Nadale-Perfil