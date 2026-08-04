Emotivo último adiós a la leyenda del fútbol Franco Baresi en Milan

El ex futbolista italiano falleció a los 66 años a causa de una enfermedad pulmonar. Ex futbolistas, funcionarios y fanáticos se reunieron para despedir sus restos

Miles de personas rindieron homenaje a Franco Baresi en la basílica de San Ambrosio, en Milán, donde se celebró el funeral del exfutbolista, quien falleció a los 66 años tras una enfermedad. El acto, marcado por la presencia de figuras históricas del fútbol italiano y europeo, se convirtió en una despedida multitudinaria para quien fuera capitán y símbolo del AC Milan durante dos décadas. El féretro fue recibido por un prolongado aplauso de más de seis minutos, acompañado de cánticos y pancartas que recordaban la trayectoria del jugador.

Entre los asistentes se encontraban antiguos compañeros, rivales y representantes de instituciones deportivas, como el entrenador Fabio Capello, el exdefensor Paolo Maldini y el actual director técnico de la Federación Italiana de Fútbol, Claudio Ranieri. También acudieron figuras como Roberto Baggio y el presidente de la Lega Serie A, Ezio Simonelli.

🙏🕊️ Increíble y emotivo adiós en Milán para Franco Baresi, histórico defensor italiano: miles de hinchas del Rossoneri se acercaron y cantaron "UN CAPITANO, C'E' SOLO UN CAPITANO".



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La FIFA, presidida por Gianni Infantino, y clubes internacionales como el Real Madrid, el Inter de Milán y la Roma enviaron coronas florales. La explanada de la basílica se llenó de seguidores que alzaron camisetas rojinegras y banderas con el nombre y el dorsal número 6 de Baresi, el primero retirado en la historia del club.

Aficionados del AC Milan se reunieron para el funeral del fallecido futbolista del AC Milan, Franco Baresi, a las afueras de la Basílica de Sant'Ambrogio en Milán (AFP)

Durante la ceremonia, el abad Carlo Faccendini pronunció la homilía y destacó: “Franco fue un campeón. Todos reconocemos su clase, tenacidad y fortaleza: el Maradona de la defensa, el mejor defensor de todos los tiempos, como hemos leído en los últimos días”. El religioso añadió: “Reconocemos su liderazgo, el capitán por excelencia. El campeón y sus trofeos, tantos, pero también sus derrotas y amargas lágrimas”.

Las muestras de respeto y admiración se repitieron dentro y fuera del templo. Frente a la iglesia, una gran pancarta exhibía el mensaje: “Franco Baresi, leyenda inmortal. Bandera inimitable que jamás dejará de ondear. Adiós, capitán”. Los presentes corearon: “Un capitán, sólo hay un capitán”, mientras el féretro era acompañado por excompañeros como Demetrio Albertini, Alessandro Costacurta, Pietropaolo Virdis, Massimo Ambrosini, Marco Simone y Alberico Evani.

El ministro de Deporte de Italia, Andrea Abodi, expresó ante la prensa: “Era un gran hombre. Siempre intentó combinar clase y estilo con la sencillez en su comportamiento”.

El exportero brasileño del AC Milan, Nelson Dida, llegó al funeral del fallecido exfutbolista italiano Franco Baresi (AFP)

La carrera de Franco Baresi quedó ligada de forma exclusiva al AC Milan, donde debutó en 1978 y se retiró en 1997. El club conquistó durante ese periodo seis títulos de la Serie A, tres Copas de Europa, dos Copas Intercontinentales, tres Supercopas de Europa y cuatro Supercopas de Italia. Baresi ejerció la capitanía del equipo durante 15 temporadas y, tras su retiro, el club tomó la decisión de retirar su camiseta número 6 en homenaje, un gesto sin precedentes hasta entonces en el fútbol italiano.

En el ámbito internacional, Baresi fue parte de la selección italiana campeona mundial en 1982. Participó en tres Copas del Mundo y llegó a la final de 1994, donde Italia perdió en la tanda de penaltis ante Brasil. Baresi disputó los 120 minutos de esa final apenas 25 días después de una cirugía de rodilla y fue uno de los jugadores que erró su penalti en la definición.

El exjugador del AC Milan, Clarence Seedorf, se hizo presente en el funeral del fallecido exfutbolista italiano Franco Baresi (AFP)

En 2025, al exfutbolista se le detectó un nódulo pulmonar durante un chequeo médico. Aunque fue intervenido, su estado de salud no logró mejorar por completo. Su última aparición pública ocurrió en el estadio San Siro durante la ceremonia de los Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina.

Alessandro "Billy" Costacurta acudió al multitudinario funeral (AFP)

El ministro de Deportes y Juventud de Italia, Andrea Abodi, llegó al funeral del fallecido exfutbolista italiano Franco Baresi (AFP)

Dejan Savicevic (derecha) y Daniele Massaro, se fotografiaron con la cinta del capitan Baresi (AFP)

Paolo Maldini estuvo presente en el último adios a Baresi (AFP)

Aficionados del AC Milan reaccionaron a la llegada del féretro del fallecido futbolista del AC Milan, Franco Baresi

Roberto Baggiose acercó para despedir a Franco Baresi (AFP)

Los portadores del féretro trasladaron el ataúd del fallecido futbolista del AC Milan, Franco Baresi, a las afueras de la Basílica de Sant'Ambrogio (AFP)

Los seguidores del AC Milan reaccionaron mientras los portadores del féretro trasladan el ataúd del fallecido futbolista del AC Milan, Franco Baresi, a las afueras de la Basílica

El entrenador y exfutbolista italiano Filippo Galli asistió al funeral de Baresi (EFE)

El exfutbolista y entrenador neerlandés Marco Van Basten llegó a la Basílica (EFE)

Varias personas portaron el féretro de Franco Baresi en la Basílica de Sant'Ambrogio durante su funeral en Milán (EFE)

El futbolista italiano Riccardo Montolivo presenció el último adiós a Baresi (EFE)

Silvano Ramaccioni llegó a la Basílica de Sant'Ambrogio para asistir al funeral de Franco Baresi en Milán (EFE)

Una bandera que conmemora la victoria del AC Milan en la Copa de Europa el 23 de mayo de 1990 (Reuters)

Una corona de flores con la inscripción "AC Milan a nuestro capitán, para siempre" durante el funeral del exfutbolista del AC Milan (Reuters)

Los fanáticos se congregaron durante el funeral del exfutbolista del AC Milan y de la selección italiana, Franco Baresi (Reuters)

Las banderas flamearon por todo lo alto durante el último adiós del ex futbolista (Reuters)

La bandera con la inscripción "Adiós Capitán" estuvo presente en el lugar (Reuters)

Los fanáticos despidieron los restos del ex capitán del Milan Franco Baresi (Reuters)