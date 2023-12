Emotivas palabras de Nicole Neumann para confirmar su embarazo

Testigos detallaron el anuncio de la modelo y el corredor de autos. El momento conmovió a todos los invitados a la fiesta de casamiento.

Finalmente, Nicole Neumann aclaró especulaciones y supuestos sobre su embarazo y decidió junto a su esposo, Manu Urcera, confirmar la información ante los 400 invitados d su boda en Exaltación de la Cruz.

De acuerdo a la periodista Naiara Vecchio, quien estuvo presente en la ceremonia, este esperado anuncio conmovió a los presentes, entre familiares y amigos más cercanos de la pareja.

La noticia habían filtrado la noticia del embarazo días antes del casamiento, lo que generó la bronca e indignación de Nicole, que tenía planeado anunciarlo a sus seres queridos en el casamiento. “Cuando esté y yo quiera y considere apropiado lo contaré. No me parece algo que corresponda que nadie de por sentado y lo ‘informe’ si no soy yo. En tal caso, es algo mega personal y delicado y no corresponde para nada”, le dijo a TN Show el fin de semana pasado.

Este jueves por la noche, Ángel De Brito dio por sentado que la top espera su primer bebé con Urcera, y hasta detalló cómo iba a hacer el anuncio oficial. “Nicole Neumann está muy enojada con los periodistas que comentaron su embarazo. Ella, efectivamente, está embarazada, pero quería guardar la sorpresa para contarla en la boda”, explicó el conductor de LAM (América).

Por último, señaló que Neumann se vio obligada a adelantárselo a Indiana, Sienna y Allegra: “Las nenas lo vieron publicado en todos lados. Se lo querían contar un rato antes de la boda y después decírselo a toda la familia”.

Así fue el emotivo anuncio del embarazo de Nicole Neumann y Manu Urcera

De acuerdo con lo expuesto por un notero del ciclo LAM (América) que se encuentra en las inmediaciones del exclusivo campo, el sacerdote que ofició la ceremonia habría hecho un particular anuncio a los presentes, que dio a entender que la pareja se encontraría en la dulce espera: “Cuando terminó de hablar el cura, le dice a los presentes, ‘Hoy todos ustedes estuvieron armando el pesebre, bueno, ellos (Nicole y Manu), también’ y ahí él le tocó la panza a ella”, acción que supuestamente fue precedida por una sonrisa cómplice por parte de la pareja.