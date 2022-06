Eminem: ¿cómo llegó a convertirse en uno de los mejores raperos de la historia?

Te traemos la historia de un rapero tan habilidoso como polémico. No te pierdas el informe de Filo sobre Eminem.

Marshall Bruce Mathers III nació el 17 de octubre de 1972 en Saint Joseph, Missouri, Estados Unidos y “Reckless” de Ice T fue el primer tema de rap que escuchó gracias a su tío Ronnie.

A los 14 empezó a rapear bajo el nombre “M&M”, que a los 16 cambió por MC Double M y terminó sacando un demo junto a su primer grupo, New Jacks.

En 1991 su tío Ronnie se quitó la vida dejandolo a Eminem sin uno de sus seres queridos más cercano y provocándole la pérdida del habla durante varios días. Al año siguiente, ya hacía su primera aparición en un videoclip.

Por esa época había formado otro grupo junto a Proof y amigos titulado Soul Intent con el que en 1995 sacan un EP. A un año de editar esta cinta, Eminem firma con F.B.T. Productions y graba su primer álbum llamado “Infinite”.

Lo cierto es que el disco fue un fracaso en ventas. Por entonces él trabajaba como cocinero y bachero en un local de comida de la zona por un sueldo mínimo. Pero se sentía derrotado por cómo le había ido a “Infinite” y terminó intentando quitarse la vida.

Con toda esa oscuridad que tenía dentro desarrolló este alter ego llamado SLIM SHADY, que le permitía expresarse súper crudo y sin pelos en la lengua. Bajo este AKA lanza un EP homónimo que tras quedar segundo en las Olímpiadas de Rap de 1997 en Los Ángeles llegaría a las manos correctas: las de Dr. Dre.

Su sucesor, The Marshall Mathers LP, salió en el 2000 y rompía récords de ventas instalados por dos pesos pesados de la música de esa época: Snoop Dogg y Britney Spears. Le siguió THE EMINEM SHOW, un éxito global pero a otro level. Escuchá: en su primera semana vendió 1.300 MILLONES de copias y se convirtió en el álbum más vendido DEL MUNDO del año 2002.

El lanzamiento del album más exitoso de Eminem hasta ese momento fue acompañado por otro mega exito: la peli 8 Mile. A esta etapa de logro tras logro, llegó tal vez uno de los discos menos celebrados de la carrera de Eminem “Encore”.

Pasaron 4 años hasta que volvió con “Relapse”, álbum nuevo, pero en el medio perdió una batalla contra las drogas y quedó a “dos horas” de la muerte según los médicos.

En 2007, su peor época de adicción a los analgésicos, llegó a consumir hasta 90 pastillas al día. El asesinato de su amigo de la infancia, el rapero Proof en 2006 había empeorado su estado desembocando en su sobredosis al año siguiente.

Después, sacó “Recovery” con “Not Afraid” como uno de sus singles, al que le siguieron “The Marshall Mathers LP II” y “Revival”. En este estuvieron Beyoncé, Ed Sheeran, Pink y Alicia Keys como invitados, lo que le valió muchas críticas.

“Music to be murdered by” lo lanzó sin aviso y además de tener a Ed Sheeran, Anderson Paak, y el fallecido Juice WRLD, sampleaba a Spinetta. El responsable de que mi país formara parte de la música de Eminem fue el productor The Alchemist que cuando vino al Lollapalooza con él en 2016 se llevó un par de discos y quedó enloquecido con la música de acá.

Polémico, crudo, controversial, siempre enojado; díganle como quieran, a Eminem nadie le quita lo rapeado.