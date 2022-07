Emily Lucius rompió el silencio tras su salida de El Hotel de los Famosos

La influencer le envió unos mensajes a Intrusos y dio su punto de vista acerca de la convivencia con sus compañeros del reality, especialmente con Locho Loccisano. Mirá el video.

A menos de una semana de haber dejado El Hotel de los Famosos (El Trece) tras enfrentarse en la “H” contra Melody Luz, Emily Lucius rompió el silencio. La influencer que dentro del juego se puso en pareja con Martin Salwe, fue señalada como una de las principales impulsoras de las cargadas y el bullying contra Lucas Loccisiano.

La hermana de Belu habló en Intrusos (América) a través de un audio que le envió a la panelista Maite Peñoñori: “Antes que nada, les quiero agradecer de corazón por siempre ser tan respetuosos tanto con mi familia como conmigo. Desde que salí y me enteré de todo lo que estaba pasando afuera, realmente siento una presión muy fuerte en el pecho y mucha angustia. Lo que más bronca me da es estar triste por un juego”. Luego, casi llorando, agregó: “Fui consciente desde que entré hasta que salí, todo esto era parte de un un juego”. Emily Lucius

“Me considero muy respetuosa, responsable y educada. Y si hay algo que jamás haría, sería hacerle mal a otra persona. Porque no me lo permito. Se me está matando por algo que no está en ningún tape. No sé de que se aferraron los haters para hablar de esto”, dijo haciendo referencia a que se la acusó de haberle hecho bullying a Locho.

Y siguió: “En su momento, yo le pedí disculpas en la cara a Locho por si yo lo había ofendido por algo. Y luego, después del ataque de pánico de él también me acerqué”. Ella se fue considerando que no tuvo problemas con sus compañeros: “Después de lo que se dijo en la ‘H’, ahí te das cuenta que no fui mala compañera y no tuvimos una mala convivencia”.

Aún sigue desconcertada por la situación, Emily insinuó que lo que ella vivió no es lo mismo que se vio en pantalla: “No sé qué se vio. Es la primera vez que yo estoy en la tele y entré con unas ganas increíbles de pasarla bárbaro. Y después, en cada episodio que pasaba, era: ‘Ay, no por favor, qué van a pasar ahora, qué van a editar ahora, no sé ni si lo quiero ver”, cerró la influencer.

Este lunes Emily compitió con Melody Luz en el duelo de eliminación del reality conducido por Carolina Pampita Ardohain y Leandro El Chino Leunis. En las instancias previas, ambas habían manifestado sus ganas de continuar en el reality. No solo por el premio mayor sino también por las parejas que cada una formó allí dentro.

“Una de las razones por las que no me quiero ir es por el señor Tincho. Y acá, en pocos días, pude descubrir en él su ser interior”, dijo la hermana de Emily Lucius antes de mostrar sus destrezas en el duelo refiriéndose a Martín Salwe. La bailarina, por su parte, cuando supo que le tocaba ir a la H había dicho que quería quedarse y seguir la competencia al lado de Alexander Caniggia: “Tenía una leve esperanza de que eso no suceda, pero tenía un presentimiento de que esta vez me tocaba ir a la H. Sino me quiero ir es para no extrañarlo a Alex, y voy a dar todo de mí para quedarme”.