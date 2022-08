Emilio Pérsico: “Vamos a apoyar a este Gobierno hasta el último día”

El líder del Movimiento Evita dio su perspectiva respecto de las medidas tomadas este míercoles por el flamante ministro de Economía y manifestó que hay que “ordenar” la política social de subsidios. Y reafirmó su respaldo al Frente de Todos.

En diálogo con Modo Fontevecchia (Radio Perfil FM 101.9 y Net TV), el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, ratificó su apoyo al Gobierno y manifestó que, en materia de subsidios, “a ningún trabajador se le debería dar más del salario mínimo vital y móvil”.

¿Cuál es tu visión de Massa como ministro y cómo afecta a los movimientos sociales?

Con Massa tengo diálogo hace años, fuimos compañeros del Movimiento Evita. Muchas de las obras que uno disfruta en Tigre se han hecho con cooperativas. Él entiende ese mundo aunque la situación del país es difícil y lo primero que tiene que hacer es tranquilizar la macroeconomía. He tenido buena relación con él. No es un problema de persona, hay discusiones de políticas.

¿Qué opinión tenés de que se audite a los beneficiarios de planes sociales?

Hay que ordenar la política social porque se gastan muchos recursos. Una misma persona puede tener un programa social, Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar. Si sumás eso, muchas personas están arriba del salario mínimo vital y móvil. Planteamos que nadie puede recibir más de eso porque es injusto para los trabajadores que están bajo convenio. No sé si la auditoría lo podrá resolver, me suena a poco. El ordenamiento tiene que ser a fondo y con un acuerdo con las organizaciones. Argentina es el país de América Latina que más gasta en ayuda social y tiene 50% de pobres.

Entrevisté a Guy Standing, un economista promotor de la renta básica universal. Él habla sobre la trampa de los subsidios, porque si la renta no es para todos y es solo para los pobres, se mantiene a los pobres, porque nadie tiene que demostrar que lo es. Todos los ciudadanos de un país deben tener la misma renta, sea pobre o rico. Si la persona tiene que demostrar que es pobre para mantener la renta, no se lo incentiva a que deje de ser pobre. ¿Qué piensa al respecto?

Estoy de acuerdo. Cuando le das un subsidio a una persona jubilada, eso se va en consumo. Pero cuando se lo das a un trabajador, lo usa para mejorar la puja distributiva. Por ejemplo, mi hijo usó el IFE para comprar un horno y hoy hace donas de calidad. Eso le sirvió para pelear lo distributivo y producir. Eso no genera vicios sociales ni inflación, da una herramienta.

El subsidio tiene que ser igual para todos y no más que el mínimo vital y móvil. Esto pasa en Francia y Alemania. Habría que sacar la cuenta si eso sería más o menos gasto, pero sería ordenado. Los subsidios son una trampa. Francisco lo dice también, el subsidio, si es permanente, desorganiza la sociedad. Yo estoy convencido de eso.

Juan Luis González (JLG): Se conoció una medida en la que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, presidido por un hombre del Movimiento Evita, pasa de la órbita de Hacienda, a la de Jefatura de Gabinete. Se dice que el Movimiento Evita no quiere que esto quede bajo el ala de Massa y prefiere que vaya a Jefatura de Gabinete. ¿Es así?

Nosotros no intervenimos en esa decisión. De hecho, iba a pasar también con Agricultura Familiar. Hablé con el secretario y le dije que era un error y se corrigió. Massa es como Néstor, en todas las reuniones siempre me aporta algo, no tengo problemas con él, independientemente de si coincido o no. No es ilógico que estén en Jefatura de Gabinete porque lo usamos para armar las cooperativas.

Nuria Am (NA): Grabois dijo que iba a convocar al Frente Patria Grande para definir la pertenencia al bloque oficialista porque entiende que los anuncios de ayer no tuvieron en cuenta a los más postergados. ¿Cómo evalúa poner de moneda de cambio el acompañamiento?

Puedo decir lo que el Movimiento Evita hace. A los presidentes en ejercicios hay que apoyarlos, sobre todo si intentan cambiar las cosas. Los humildes necesitan un Gobierno fuerte, no las empresas que tienen poder de contratar abogados. Nuestra postura es de apoyar y tratar de no confundirnos. Vamos a apoyar a este Gobierno hasta el último día como hicimos con Cristina.

NA: ¿Cree que la ausencia de Cristina en la jura de Massa fue para evitar que, si a él no le va bien, la onda expansiva no le llegue?

Cristina está siendo motivo de persecución y distrae la atención. Puede tener muchas interpretaciones y no lo veo así. Cristina va a apoyar a Massa. Estamos en medio de un vendaval porque venimos de una crisis de puntos cíclicos. Tenemos una deuda porque no logramos resolver problemas fundamentales. También, al mercado y al capitalismo, cuando lo querés domesticar, es brioso.