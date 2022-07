Emilio Pérsico: “No es el momento de dar la discusión por el Salario Básico Universal”

En contrapunto con el discurso de ayer realizado por Juan Grabois, el secretario general del Movimiento Evita llamó a acompañar al Gobierno para recuperar el “poder político” y frenar la reciente tensión bancaria

Emilio Pérsico —referente del Movimiento Evita, uno de los integrantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP)—, se manifestó esta tarde con cautela respecto al enfático reclamo de los movimientos sociales por el Salario Básico Universal en el marco de la crisis económica y tensión bancaria que atraviesa el Gobierno de Alberto Fernández, con quien se encuentra alineado. En contrapunto con el discurso realizado ayer por Juan Grabois (MTE y UTEP), quien fue enfático en su demanda en este sentido, el subsecretario de Promoción para la Economía Social señaló que “no es momento para dar la discusión”.

¿En qué situación se encuentra este reclamo?, le preguntó el periodista Diego Iglesias en Radio Con Vos. “No es el momento hoy de dar la discusión por el Salario Básico Universal”, respondió Pérsico.

Luego, el secretario general del Movimiento Evita comenzó su argumentación haciendo hincapié en el rol de Silvina Batakis: “Tenemos a la nueva ministra que todavía no logró tener una semana en la que sostener las variables económicas”. “Me parece muy bien, pero lo primero que tenemos que hacer, porque hay una corrida bancaria de sectores que están apostando fuertemente detrás de estos intereses, es colaborar lo más posible en darle fuerza al Gobierno para que pueda resolver esta crisis, en este vendaval en el que estamos en este momento ”, aclaró respecto a las prioridades, según su lectura del escenario.

“¡Por qué no se dan cuenta de que no es política nada más, la puta madres! Es obvio que esto no da para más. Algunos gauchos acá estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo hambre en la Argentina”, había asegurado ayer Grabois al encabezar un acto en el Puente Pueyrredón, en otra jornada de marchas y movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires y en los principales distritos del interior del país. En ese marco, las organizaciones llevaron adelante entonces una jornada nacional de protestas contra el Gobierno, mediante la cual exigen el Salario Básico Universal (SBU).

Como parte de su reclamo, Grabois le pidió al Presidente que “los salarios estén por arriba de la línea de pobreza. “Es fácil Alberto, es muy sencillo el reclamo. Si no, para qué te pusimos ahí. Te pusimos ahí para que haya menos pobreza, no para que haya más. Si no te gusta el Salario Universal, inventa otra cosa . No digas que hay que calmar a los mercados, vení y calmamos a nosotros. Algunos gauchos acá estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo hambre en la Argentina”, sentenció en un mensaje directo contra el equipo del presidente Alberto Fernández.

A continuación, el dirigente social —que se referencia el la Vicepresidenta de la Nación— se expresó casi a los gritos: “Prefiero decir estas cosas ahora y no lamentarme cuando empiecen los saqueos”, en la casa de Gobierno lo interpretaron como “una amenaza”.

“No veo un escenario de saqueos en Argentina”, comentó en este sentido Pérsico. “No los hay desde hace mucho tiempo, porque hay un nivel de ayuda social que no lo genera. Ni en el Gobierno anterior ni en este. No creo que esté ahí el problema. Es opinión de Juan y la respeto”, aclaró.

“Tenemos un problema de inflación, de control de dólares y de poder político”, comentó sobre el escenario económico y político. “Es momento de ayudar a calmar la situación. La política está desordenada y eso trajo un desorden económico”, analizó el dirigente del Movimiento Evita.

En relación a la ministra de Economía, Pérsico comentó: “Batakis es muy capaz, pero necesita un Gobierno con más fuerza política”.

Ayer, en una conferencia de prensa que brindaron luego de la reunión conjunta, la UTEP, encabezada por Esteban “Gringo” Castro y Juan Grabois, y la Unidad Piquetera, que lidera Eduardo Belliboni, anunciaron una nueva movilización masiva para el 27 de julio. De esta forma, tal como sucedió ese mismo día, volverán a unirse organizaciones que hasta hace muy poco tiempo se mostraban afines al Gobierno junto a piqueteros de izquierda. Reclamarán por “trabajo genuino, por un bono de 20.000 pesos, la universalización de los programas sociales y el aumento del salario mínimo”.

Asimismo, convocadas por la Corriente Clasista Combativa (CCC) confirmaron una manifestación para este jueves contra la “criminalización de las organizaciones sociales”.