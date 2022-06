Emilio Pérsico: “Las organizaciones sociales son garantía de la gobernabilidad”

El dirigente social marcó los errores de Cristina Kirchner y criticó su visión económica. Además defendió los planes sociales y se metió en la interna oficialista al apoyar a Alberto Fernández

Las palabras de la vicepresidenta dirigidas hacia los movimientos sociales siguen causando revuelo en el escenario político, por eso Emilio Pérsico se metió en la discusión para defender su postura y cargar nuevamente contra Cristina Kirchner: “Las organizaciones sociales son garantía de la gobernabilidad”.

Con los planes sociales como principal tema de debate, la ex mandataria había atacado a los movimientos sociales y sentenciado con ironía una posible reacción de Evita “si ella los viera” en esta situación. De apariciones públicas esporádicas, Pérsico retomó la discusión y salió a responder. “Si no existiéramos hoy estaríamos mucho peor, con este proceso de Cristina no sé cuánto tiempo aguantamos. Ella se metió con todos los movimientos, porque reaccionaron todos, porque no hizo distinción. Después al final hizo una alusión a nosotros, que yo también hago una alusión a Evita, si ella viera esto se agarraría la cabeza”, expresó el dirigente del Movimiento Evita en diálogo con TodosNoticias.

Con el objetivo de marcar aún más los errores y criticar la visión económica de la vicepresidenta, Pérsico comparó la actualidad de los trabajadores con la de hace 60 años atrás: “Cuando Perón llegó al Gobierno el 20% de los trabajadores estaba en blanco y el 80% en negro. Él cambió las leyes y en un año el 80% ya estaba en blanco. Y hasta su muerte se mantuvo en eso. Hoy estamos en una estructura pre peronista, en el mejor momento de Cristina los trabajadores privados eran 6.500.000, en el ‘73 el 80% trabajadores estaban registrados, eran 7 millones y eran del sector privado. Hoy apenas el 25% de los trabajadores son del sector privado en blanco. Y sin embargo la desocupación es del 7%”.

Como extra, el dirigente social y funcionario del Ministerio de Desarollo Social de la Nación, también sumó su postura ante la interna oficialista y se ubicó del lado del presidente Alberto Fernández, quien luego del discurso de la ex mandataria salió a agradecer el apoyo de los movimientos sociales.

“La pelea con Cristina es una discusión y por otro lado una lucha de poder. También es una lucha de ideas, creo que es una mezcla de las dos cosas, una lucha política. Hace mucho tiempo venimos planteando una economía popular, que en Argentina hay nueve millones de trabajadores que se han auto inventado el trabajo y que esos trabajadores hay que incorporarlos. Esos trabajadores hacen otro tipo de tareas, están trabajando en talleres clandestinos textiles, son cartoneros. Trabajan en comedores comunitarios, en organizaciones sociales, esa es la discusión de fondo, hay sectores que piensan que eso no existe. Pero lo importante es que Alberto empezó a hablar de la economía popular, y eso para nosotros es un avance”, sostuvo Pérsico.

Además, Pérsico se refirió a la propuesta de algunos intendentes de que los trabajadores pasen a integrar las municipalidades para ya no cobrar planes sociales: “Los compañeros que tienen planes trabajan, nadie vive con el plan social, es un refuerzo. Con la idea de los intendentes vamos a tener un millón más de empleados en el estado. Los compañeros están trabajando, entonces ¿lo vamos a sacar de un trabajo donde trata de ganarse la vida?. La propuesta de algunos intendentes de que pasen a trabajar en la municipalidad, es aumentar los trabajadores de la intendencia, es un fraude laboral. Le van a dar la obra social de la provincia, la misma que tienen los municipales. Las organizaciones trabajan para presentarse preventivamente ante la justicia laboral, ya lo hemos discutido”.

Fuerte cruce:

Luego de exponer sus ideas, el dirigente social tuvo un duro ida y vuelta con Luis Petri, ex diputado nacional de la UCR, por este mismo tema.

– Petri: La discusión es por la caja de los planes sociales y quién los administra. Tenemos 6 millones de trabajadores registrados y lo único que crece en Argentina es empleo público y los planes sociales, pasaron de 300.000 a 1.300.000. El plan Potenciar Trabajo que supuestamente tiene que asegurar la reinserción laboral de esa persona no ha funcionado. Solamente el 1,2% de las personas que han formado parte de ese plan han logrado un empleo registrado. También hay que terminar con los gerentes de la pobreza, por eso tienen que ser planes condicionales que tienen que capacitar para el trabajo y tienen que ser temporales. El salario mínimo vital y móvil es de 45.000 y los trabajadores que tienen planes sociales cobran mucho más.

– Pérsico: No entiende nada, no tiene información.

– Petri: Es la argentina que tenemos, hacete cargo. Les toman lista para movilizarse. ¿No les quitan los planes a los que no se movilizan? Si hemos visto por televisión como les toman lista. ¿No les cobran un porcentaje a los que cobran planes?

– Pérsico: Nadie maneja la caja, el compañero cobra en una tarjeta. No hay altas y bajas. Es una mentira que les saquen el plan si no se movilizan. El programa no es así como usted dice. Hay organizaciones como la mía donde los compañeros trabajan y se ganan un mango más. El que les cobra un % es ilegal y hay que denunciarlos. No hay ningún manejo de dinero en el medio.

– Petri: ¿Quién paga las movilizaciones a 9 de julio?¿Los colectivos? No me digas que no hay dinero. ¿Quién paga todo ese circo? Los planes sociales vienen de dinero público. Ahora también hay baja por alta, por eso les toman lista.

– Pérsico: ¿Quién es usted? Si es de Juntos por el Cambio le puedo explicar todas las cosas que hicieron ellos. En la época de Juntos por el Cambio había baja por alta. No hay eso ahora, se cambió el reglamento.