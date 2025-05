Emiliano Pinsón hará un cambio en su vida para luchar contra el Parkinson: la emotiva despedida de sus amigos

El periodista deportivo de 53 años fue diagnosticado con una enfermedad neurodegenerativa en 2022.

Sonrisas, lágrima, abrazos y muchos gestos de cariño. Así fue la despedida de Emiliano Pinson, el periodista deportivo, que decidió irse a vivir a España para ser parte de un programa experimental en la lucha contra el Parkinson.

El último fin de semana, amigos y familiares de Pinson le organizaron una reunión para darle ánimo y fuerza para encarar esta nueva decisión de vida en la que buscará transitar con mayor esperanza esta enfermedad neurodegenerativa que le detectaron en 2022.

Pablo Giralt, Luciana Rubinska, Maxi Palma, y Daniel Retamozo, entre otros periodistas deportivos, estuvieron junto a Pinsón en su despedida, algo que lo logró emocionar.

La despedida de Emiliano Pinson que se va a España a hacer un tratamiento experimental contra el Parkinson. (Daniel Retamozo IG)

“Sigo viendo las fotos de la despedida que me hicieron y sigo lagrimeando. Me pongo feliz cuando me dicen o leo algún mensaje diciendo: ‘Que buen grupo de amigos tenés’. Nos encontramos y nos elegimos, hoy estamos viejos y mañosos, y por eso nos cuidamos más”, escribió en sus redes.

Cómo será el tratamiento experimental contra el Parkinson al que se someterá Emiliano Pinson

En junio de 2022, a Emiliano Pinsón le dieron una noticia que le cambió la vida para siempre. El periodista deportivo de 53 años de edad padece Parkinson atípico, una forma poco común y más agresiva de esta enfermedad neurodegenerativa.

Sin embargo, hace algunos meses atrás, hizo público que fue elegido para para probar un tratamiento experimental, que se llevará a cabo en un hospital de Osasuna, en España.

“La buena noticia del día es que me dieron el ok para poder hacer una prueba en Osasuna, en un hospital que está con un protocolo de un experimento que tiene que ver con una vacuna, con un tratamiento, contra el Parkinson, con la patología exacta que tengo yo, que es particular”, contó en sus redes.

Emiliano Pinsón contó que sufre la enfermedad de Parkinson (Foto: IG Emiliano Pinsón)

El comunicador explicó que el tipo de Parkinson que sufre se denomina atípico con atrofia multisistémica. “No es habitual porque nace en el cerebelo y no en el cerebro como los demás. Hace un tiempo un laboratorio israelí puso a prueba un tratamiento que da un 80% de positividad en la Fase 1 y ahora hay una Fase 2, insisto, experimental, y hay una clínica de la Universidad de Pamplona que la toma”, detalló.

Este viaje a España no es solo un tratamiento médico, es la continuación de una lucha con la esperanza renovada, impulsada por el inmenso cariño de quienes lo acompañan en cada paso, demostrando que, a pesar de la adversidad, la vida es preciosa cuando se comparte y se pelea juntos.

Fuente: TN