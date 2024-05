Emilia Mernes rompió el silencio en medio de los rumores de embarazo: “El cuerpo me dijo que pare un poco”

La cantante enfrentó las versiones que circularon en la red y habló de su salud tras cancelar varios shows.

Emilia Mernes rompió el silencio en medio de los rumores de embarazo y habló sobre su estado de salud tras sufrir una gastroenteritis aguda.

A través de sus historias de Instagram, la cantante saludó a sus seguidores y contó: “Tuve una gastroenteritis aguda muy fuerte y me recomendaron descansar para poder recuperarme y sentirme bien otra vez. Quiero pedirles perdón porque siento que les fallé, pero no tenía otra opción y necesitaba descansar, me dolía todo el cuerpo, me sentía fatal“.

“Últimamente estuve con muchas cosas, con el tour y las fechas, y con muchas cuestiones personales que revolucionaron mis sentimientos y eso afectó a mi salud. El cuerpo me habló y me dijo que pare un poco“, siguió la artista.

“A veces, las cosas no salen como esperamos, y la salud está primero. Necesitaba recuperarme para brindarles el show que se merecen. Ya estoy bien, estamos trabajando para la reprogramación de las fechas de Uruguay, Salta, Paraguay y Mendoza”, detalló.

“Me muero de ganas por rencontrarnos, soy la primera que se sube al escenario y disfruta de ver sus caras en el show, eso es impagable. Fue un pesar muy grande posponer las fechas, pero tuvo que ser así”, concluyó Emilia Mernes.

Por último hizo referencia a los rumores de embarazo y sentenció: “No estoy embarazada, les agradezco si dejan de asumir que siempre lo estoy“.

¿Emilia Mernes está embarazada?

Ángel de Brito lanzó un comentario sobre Emilia Mernes que desató automáticamente rumores de embarazo. El conductor de LAM (América) aseguró que en los próximos días la cantante será noticia.

El conductor estaba hablando sobre las personalidades que concurrieron al Luna Park para apoyar a Javier Milei en el lanzamiento de su libro, y de su insólito show, cuando hizo un comentario que dejó a todas las angelitas boquiabiertas.

“Les hago una pregunta mientras cotorrean… ¿Saben lo de Emilia, no?”, tiró Ángel de Brito. “¿Qué?’, preguntó Yanina Latorre. “¿Qué pasó?”, acotó Nazarena Vélez. “¿Se peleó con Duki?”, indagó Latorre. “¿Qué pasó con Emilia?”, insistió Vélez, hasta que el conductor aclaró que no se trataba de una pelea. “Va a ser noticia pronto”, lanzó entonces, causando impacto. “¡Ya sé! ¡Embarazada!”, advirtió la esposa de Diego Latorre.

Sin agregar detalles, de Brito reiteró: “Va a ser noticia”. Solo esas palabras generaron que una lluvia de comentarios que especulaban con que Emilia Mernes estaría esperando su primer hijo de Duki, con quien está en pareja desde 2021.

Fuente-Perfil